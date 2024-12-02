475-сильный семейный внедорожник из США вышел на рынок Европы (фото) — Finance.ua
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475-сильный семейный внедорожник из США вышел на рынок Европы (фото)

Технологии&Авто
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475-сильный семейный внедорожник из США вышел на рынок Европы (фото)
475-сильный семейный внедорожник из США вышел на рынок Европы (фото)
Dodge Durango третьего поколения вскоре снимут с производства, и, несмотря на это, концерн Stellantis решил вывести его на европейский рынок. Об этом сообщается на его сайте.
В Европу привезут лимитированную партию из 1000 Dodge Durango. Все авто будут доступны в одной версии — SRT 392 AlcHEMI.
475-сильный семейный внедорожник из США вышел на рынок Европы (фото)
Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI — заряженный вариант модели с 6,4-литровым V8 Hemi, развивает 475 л. с. и 637 Н∙м. Большой 5,1-метровый внедорожник массой более 2 тонн способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Замедляют его тормоза Brembo.
Новый Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI внешне отличается 20-дюймовыми коваными дисками, черным декором и ярко-желтыми полосами и тормозными суппортами.
475-сильный семейный внедорожник из США вышел на рынок Европы (фото)
Внедорожник предложат исключительно в шестиместном варианте с отдельными креслами второго ряда. Его салон украшен кожей и карбоном, а оснащение включает в себя трехзонный климат-контроль, камеру, вентиляцию кресел, электроприводы сидений, рулевой колонки и дверей багажника.
По материалам:
Фокус
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