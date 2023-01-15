45% всех иностранных компаний, открывшихся в Польше в 2022 году, — украинские
Украинский бизнес составляет 45% всех новых иностранных компаний, открывшихся в Польше в 2022 году.
Об этом свидетельствуют данные из отчета Польского экономического института.
Граждане Украины зарегистрировали 10 200 единоличных предприятий и 3 600 компаний, инвестируя собственные средства с января по сентябрь 2022 года. Их доля в количестве новых предприятий в Польше увеличилась до 8,5% в сентябре с уровня ниже 1% до начала войны.
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Среди новых единоличных предприятий, созданных украинцами, 41% открыли женщины, свидетельствует отчет.
Более 50% компаний, зарегистрированных украинцами в Польше, стали продолжением бизнеса, который они вели в Украине. Около двух третей таких предпринимателей отметили, что намерены остаться на польском рынке вне зависимости от результатов войны.
Чаще остаться в Польше желают представители других видов услуг (43%), строительства (17%) и информации и связи (13%). ІТ-индустрию представляют предприниматели, планирующие вернуться в Украину.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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