4 испанских города, которые стоит посетить зимой — Finance.ua

4 испанских города, которые стоит посетить зимой Сегодня 23:00

Хотя Испания особенно популярна среди туристов в летний сезон, в эту страну следует приехать и зимой. Рассказываем, какие города и регионы выбрать для путешествия в период холодов.

Уикенд в Испании зимой может быть весьма разнообразным. Так, на Канарских островах даже в январе можно наслаждаться настоящим пляжным отдыхом. К слову, именно в Испании расположен самый теплый пляж в Европе в зимний период. А любители зимних видов спорта смогут посетить любой из самых популярных горнолыжных курортов.

Севилья

От исторических улиц до древних дворцов — Севилья удивит вас своим наследием, которое хранит годами. Если вы любитель истории, вы должны посетить этот город во время зимних каникул в Испании, чтобы почувствовать праздничный дух среди идеальной погоды.

Одни из лучших развлечений в Севилье — вкусные закуски-тапасы и каякинг на реке.

Барселона

Если вы планируете провести зимние каникулы в Испании, Барселона — это тот город, который вас никогда не утомит. Вы можете пойти на живой концерт ночью или специальные фестивали зимой, где вы увидите красоту Барселоны во всех ярких цветах.

Обязательно посетите храм Святого Семейства, порадуйте себя шоппингом в Рамбле и посетите стадион Камп Ноу.

Гранада

Гранада, расположенная у подножия заснеженных гор Сьерра-Невада, может похвастаться великолепной природой. Это направление является одним из лучших для зимнего отдыха в Испании.

Некоторые из лучших занятий в Гранаде: посещение Альгамбры и походы по холмам.

Мадрид

Столица Испании зимой подсвечена праздничными гирляндами, что создает невероятную атмосферу в городе. Кроме того, во время рождественских каникул вы можете погрузиться в культуру и уют Мадрида в одном из знаменитых местных кафе.

Одними из лучших достопримечательностей Мадрида являются музей Прадо и парка Буэн Ретиро.

Телеканал 24 По материалам:

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