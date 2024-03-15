4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика) — Finance.ua
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4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика)

Казна и Политика
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4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика)
4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика)
Министерство обороны ввело новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ призван заменить устаревшие подходы — понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн», — сказано в сообщении.

Новый алгоритм зачисления на военную службу

Выбор должности и воинской части

Кандидат может выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть:
  1. Рекрутеры в центрах рекрутинга на базе ЦПАУ.
  2. Онлайн-платформы: lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/ru/rabota.
  3. Сайты воинских частей.
  4. Рекрутинговые центры отдельных в/ч.
  5. ТЦК СП.

Собеседование и коммуникации с воинской частью

После выбора должности происходят коммуникации (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей в/ч:
  1. Собеседование.
  2. Проверка физической подготовки.
  3. Психолого-диагностическое тестирование.
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В результате кандидат сможет получить рекомендательное письмо от воинской части, где будет указываться, входит ли такая в/ч в перечень приоритетного комплектования". Наличие части в списке может быть установлено в центрах рекрутинга, рекрутеров в/ч, а также ТЦК СП.
Если часть входит в перечень приоритетного комплектования, выданное рекомендательное письмо является обязательным для учета при дальнейшем оформлении человека.
Если часть не входит в перечень приоритетного комплектования, перед выдачей рекомендательного письма кандидату, который намерен заключить контракт, в/ч должна согласовать привлечение именно этого кандидата с высшим командованием. Тогда рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета при оформлении такого лица.
Инфографика: Минобороны
Инфографика: Минобороны

Оформление в ТЦК СП

Кандидат/ка (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК СП для:
  1. Уточнение учетных данных.
  2. Прохождения ВВК.
  3. Прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.
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Если в ходе отбора определяется несоответствие кандидата избранной должности, ему/ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной в/ч.

Направление для прохождения военной службы

Кандидат с опытом. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран/а по прямой (родственной) ВОС — направление непосредственно в определенные в/ч в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.
Кандидат без опыта. Если кандидат не имеет опыта прохождения военной службы или отобран по не прямой ВОС направления в соответствующий учебный центр, учебный батальон резерва, на курсы повышения квалификации для прохождения базовой общевойсковой подготовки и/или профессиональной подготовки, и дальнейшего направления в определенную в/ч.
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«НЦ, органам военного управления и ТЦК СП запрещается осуществлять направление личного состава, который закончил подготовку соответствующего уровня, в другие в/ч, кроме в/ч приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами», — подчеркнули в Минобороны.
Инфографика: Минобороны
Инфографика: Минобороны

Справка Finance.ua:

  • еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Государственная служба занятости;
  • в семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов;
  • по данным Work.ua, в феврале Силы обороны получили 18 949 отзывов от соискателей. Это на 8% меньше, чем в январе. В то же время, количество предложений работы выросло на 67% до 2 654 вакансий.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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