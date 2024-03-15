4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика) — Finance.ua

4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика) Сегодня 12:03 — Казна и Политика

4 этапа. В Минобороны рассказали, как работает новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (инфографика)

Министерство обороны ввело новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ призван заменить устаревшие подходы — понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн», — сказано в сообщении.

Новый алгоритм зачисления на военную службу

Выбор должности и воинской части

Кандидат может выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть:

Рекрутеры в центрах рекрутинга на базе ЦПАУ. Онлайн-платформы: lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/ru/rabota. Сайты воинских частей. Рекрутинговые центры отдельных в/ч. ТЦК СП.

Собеседование и коммуникации с воинской частью

После выбора должности происходят коммуникации (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей в/ч:

Собеседование. Проверка физической подготовки. Психолого-диагностическое тестирование.

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В результате кандидат сможет получить рекомендательное письмо от воинской части, где будет указываться, входит ли такая в/ч в перечень приоритетного комплектования". Наличие части в списке может быть установлено в центрах рекрутинга, рекрутеров в/ч, а также ТЦК СП.

Если часть входит в перечень приоритетного комплектования, выданное рекомендательное письмо является обязательным для учета при дальнейшем оформлении человека.

Если часть не входит в перечень приоритетного комплектования, перед выдачей рекомендательного письма кандидату, который намерен заключить контракт, в/ч должна согласовать привлечение именно этого кандидата с высшим командованием. Тогда рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета при оформлении такого лица.

Инфографика: Минобороны

Оформление в ТЦК СП

Кандидат/ка (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК СП для:

Уточнение учетных данных. Прохождения ВВК. Прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.

Если в ходе отбора определяется несоответствие кандидата избранной должности, ему/ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной в/ч.

Направление для прохождения военной службы

Кандидат с опытом. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран/а по прямой (родственной) ВОС — направление непосредственно в определенные в/ч в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.

Кандидат без опыта. Если кандидат не имеет опыта прохождения военной службы или отобран по не прямой ВОС направления в соответствующий учебный центр, учебный батальон резерва, на курсы повышения квалификации для прохождения базовой общевойсковой подготовки и/или профессиональной подготовки, и дальнейшего направления в определенную в/ч.

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«НЦ, органам военного управления и ТЦК СП запрещается осуществлять направление личного состава, который закончил подготовку соответствующего уровня, в другие в/ч, кроме в/ч приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами», — подчеркнули в Минобороны.

Инфографика: Минобороны

Справка Finance.ua:

еще в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали крупные онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Государственная служба занятости;

в семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов;



по данным Work.ua, в феврале Силы обороны получили 18 949 отзывов от соискателей. Это на 8% меньше, чем в январе. В то же время, количество предложений работы выросло на 67% до 2 654 вакансий.

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