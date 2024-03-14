Главком ВСУ Сырский объявил о запуске ротаций на передовой — Finance.ua
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Главком ВСУ Сырский объявил о запуске ротаций на передовой

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Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о запуске процесса ротаций и замене частей и подразделений, которые долго выполняют боевые задачи на переднем крае.
Об этом он написал в соцсетях.
По его словам, решение было принято, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта.
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Сырский сообщил, что запуск ротаций позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние воинов.
Также главком ВСУ отметил, что продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на запорожском направлении.
По его словам, враг продолжает атаковать украинские позиции в районах Роботино, Вербового, но без успеха. Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов, добавил он.
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Он подчеркнул, что беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.
Напомним, 7 февраля Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации № 10 449, «за основу» проголосовали 243 народных депутата. Ко второму чтению к законопроекту поступило более 4000 правок. На второе чтение документ может быть вынесен уже в марте.
Новый закон о мобилизации направлен на обновление законодательной базы в преддверии волны мобилизации, во время которой могут быть привлечены к службе в армии до 500 000 человек.
По материалам:
Forbes.ua
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