Главком ВСУ Сырский объявил о запуске ротаций на передовой — Finance.ua

Главком ВСУ Сырский объявил о запуске ротаций на передовой Сегодня 17:15

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о запуске процесса ротаций и замене частей и подразделений, которые долго выполняют боевые задачи на переднем крае.

Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, решение было принято, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта.

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Сырский сообщил, что запуск ротаций позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние воинов.

Также главком ВСУ отметил, что продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на запорожском направлении.

По его словам, враг продолжает атаковать украинские позиции в районах Роботино, Вербового, но без успеха. Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов, добавил он.

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Он подчеркнул, что беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

Напомним, 7 февраля Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации № 10 449 , «за основу» проголосовали 243 народных депутата. Ко второму чтению к законопроекту поступило более 4000 правок. На второе чтение документ может быть вынесен уже в марте.

Новый закон о мобилизации направлен на обновление законодательной базы в преддверии волны мобилизации, во время которой могут быть привлечены к службе в армии до 500 000 человек.

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