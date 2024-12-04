35 организаций и судов: США ввели санкции против иранского теневого флота — Finance.ua

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35 организаций и судов: США ввели санкции против иранского теневого флота

Фондовый рынок
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35 организаций и судов: США ввели санкции против иранского теневого флота
35 организаций и судов: США ввели санкции против иранского теневого флота
Соединенные Штаты объявили о введении санкций против 35 организаций и судов, играющих решающую роль в транспортировке нелегальной иранской нефти на мировые рынки в обход действующих ограничений.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Министерства финансов.
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Отмечается, что доходы от нефти обеспечивают иранский режим ресурсами для финансирования его ядерной программы, разработки беспилотников и ракет, а также предоставление постоянной финансовой и материальной поддержки террористической деятельности его региональных помощников.
Исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит подчеркнул, что США остаются «приверженцами уничтожения» теневого флота судов и операторов Ирана, которые способствуют этой незаконной деятельности. По его словам, Штаты используют весь «спектр инструментов и полномочий» в этом направлении.
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25 ноября Великобритания объявила санкции в отношении 30 судов теневого флота россии, который транспортировал нефть и нефтепродукты.
По материалам:
suspilne.media
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