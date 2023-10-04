340 сил и 5,5 секунды до сотни: представлена ​​самая мощная и быстрая Skoda (фото) — Finance.ua

340 сил и 5,5 секунды до сотни: представлена ​​самая мощная и быстрая Skoda (фото) Сегодня 23:17 — Технологии&Авто

340 сил и 5,5 секунды до сотни: представлена ​​самая мощная и быстрая Skoda (фото)

Представлен новый Skoda Enyaq iV vRS 2024 модельного года. Электрический кроссовер обновлен и поступит в продажу с октября по цене от 61 000 евро. Об электрокаре рассказали на сайте Autocar.

Как и раньше, спортивная версия Skoda Enyaq предложена в двух кузовных вариантах — как стандартный кроссовер или кросс-купе. Дизайн не претерпел изменений, ведь основное внимание уделили силовой установке. От стандартного Enyaq спортивная модификация отличается обвесом и 20-дюймовыми дисками.

Электромобиль Skoda Enyaq iV vRS получил прибавление в мощности. Теперь пара его электромоторов суммарно развивают 340 л.с. — еще ни одна модель чешской марки не была столь мощной.

Время разгона до 100 км/ч сократилось сразу на секунду — до 5,5 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке в 180 км/ч.

Кроме того, инженеры Skoda повысили энергоэффективность силовой установки, поэтому при неизменной емкости батареи (82 кВт∙ч) запас хода увеличился на 25 км — до 541 км в стандартной версии и 547 км — в Coupe. Кроме того, максимальная мощность зарядки выросла до 175 кВт — в таком режиме зарядить электрокар на 80% можно за 28 минут.

В салоне улучшили мультимедийную систему и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, комплектацию пополнили задние подушки безопасности, выдвижные шторки на окна и разъемы USB-C для второго ряда.

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Фокус По материалам:

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