300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам — Finance.ua

300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам Сегодня 13:01 — Личные финансы

300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам

С июля в Польше стартует новая социальная программа «300+» или «Хороший старт». Она рассчитана на украинские семьи с детьми школьного возраста, пишет Ukrainian in Poland

Подготовить школьника к новому учебному году достаточно затратно как в Украине, так и в Польше. Чтобы уменьшить нагрузку на кошельки украинских родителей, которые планируют отправлять детей в польские школы, правительство ввело финансовую поддержку «300+» или «Хороший старт».

Условия программы

В рамках новой программы на каждого украинского школьника от 7 до 20 лет Польша будет выделять по 300 злотых. Эта выплата одноразовая. Средства можно потратить на стартовый набор для школы: школьные принадлежности, учебники или одежду. Важно также, если вы являетесь родителями или опекунами ребенка с инвалидностью, тогда помощь предоставляется до достижения 24 лет.

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Как получить 300 злотых на ребенка

Войдите на страницу PUE ZUS и перейдите на вкладку «Общие».

Выберите приложение «Хороший старт» в меню слева, затем нажмите «создать новую программу» и укажите соответствующие данные о себе и ребенке.

Выберите учебный год (2022–2023).

Введите свои данные (большинство из них подтянутся автоматически, но все следует проверить).

Укажите номер банковского счета, на который будет перечислено 300 злотых.

Добавьте данные обо всех детях и укажите, в какой школе они будут учиться (название, полный адрес, город).

Если вы воспитываете ребенка с инвалидностью, вам следует прикрепить соответствующие документы, подтверждающие это.

Подпишите заявку с помощью доверенного профиля.

Важно! Подать заявку можно с 1 июля по 30 ноября. Если вы хотите получить средства к началу учебного года, следует как можно скорее подать заявку.

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Телеканал 24 По материалам:

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