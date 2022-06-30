300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам — Finance.ua
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300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам

Личные финансы
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300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам
300 злотых на подготовку в школу: в Польше стартует новая программа финансовой помощи украинцам
С июля в Польше стартует новая социальная программа «300+» или «Хороший старт». Она рассчитана на украинские семьи с детьми школьного возраста, пишет Ukrainian in Poland.
Подготовить школьника к новому учебному году достаточно затратно как в Украине, так и в Польше. Чтобы уменьшить нагрузку на кошельки украинских родителей, которые планируют отправлять детей в польские школы, правительство ввело финансовую поддержку «300+» или «Хороший старт».

Условия программы

В рамках новой программы на каждого украинского школьника от 7 до 20 лет Польша будет выделять по 300 злотых. Эта выплата одноразовая. Средства можно потратить на стартовый набор для школы: школьные принадлежности, учебники или одежду. Важно также, если вы являетесь родителями или опекунами ребенка с инвалидностью, тогда помощь предоставляется до достижения 24 лет.
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Как получить 300 злотых на ребенка

  • Войдите на страницу PUE ZUS и перейдите на вкладку «Общие».
  • Выберите приложение «Хороший старт» в меню слева, затем нажмите «создать новую программу» и укажите соответствующие данные о себе и ребенке.
  • Выберите учебный год (2022–2023).
  • Введите свои данные (большинство из них подтянутся автоматически, но все следует проверить).
  • Укажите номер банковского счета, на который будет перечислено 300 злотых.
  • Добавьте данные обо всех детях и укажите, в какой школе они будут учиться (название, полный адрес, город).
  • Если вы воспитываете ребенка с инвалидностью, вам следует прикрепить соответствующие документы, подтверждающие это.
  • Подпишите заявку с помощью доверенного профиля.
Важно! Подать заявку можно с 1 июля по 30 ноября. Если вы хотите получить средства к началу учебного года, следует как можно скорее подать заявку.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Телеканал 24
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