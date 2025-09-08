3=2: Академия Минфин дарит скидку на воркшопы для инвесторов
Для тех, кто стремится расширить свое понимание доступных инвестиций в Украине и хочет инвестировать, но боится прогореть, стартует специальное предложение. С 8 по 21 сентября три самых популярных воркшопа Академии Минфин можно будет приобрести по цене двух.
Что это за воркшопы?
Они касаются инвестиций в недвижимость, криптовалюты и налогов в инвестициях. В воркшопах собрана вся актуальная информация по состоянию на 2025 год. Благодаря им инвесторы смогут:
- изучить пути заработка на доходной недвижимости;
- научиться инвестировать в недвижимость с небольшим капиталом (от $1000);
- уверенно стартовать в крипте;
- комбинировать криптоинструменты в зависимости от бюджета;
- разобраться, как облагается налогом доход с инвестиций;
- узнать о легальных способах уменьшения налогов с инвестиций.
Участие принимают такие воркшопы: «Недвижимость 2025: путь инвестора», «Криптопрорыв 3:0: от HODL до пассивного дохода» и «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах».
Каждый воркшоп длится два часа, а значит, вы получите более 6 часов практической информации, кейсов и советов. К тому же это существенно сэкономит время, которое может быть потрачено на поиск информации в интернете вместо того, чтобы приступить к ее изучению напрямую от экспертов с реальным опытом.
Условия акции
3 самых популярных воркшопа Академии Минфин будут доступны по цене 2. Приобрести их можно с 8 по 21 сентября включительно по ссылке.
Инвесторы получат круглосуточный доступ без ограничений во времени к самой актуальной и полезной информации с примерами, алгоритмами, стратегиями под разный бюджет и ответами на самые популярные вопросы.
Не упустите шанс сэкономить уже сейчас и инвестировать в знания. Просмотрите воркшопы уже этой осенью и сразу переходите к действиям!
