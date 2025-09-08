3=2: Академия Минфин дарит скидку на воркшопы для инвесторов Сегодня 09:33

3=2: Академия Минфин дарит скидку на воркшопы для инвесторов

Для тех, кто стремится расширить свое понимание доступных инвестиций в Украине и хочет инвестировать, но боится прогореть, стартует специальное предложение . С 8 по 21 сентября три самых популярных воркшопа Академии Минфин можно будет приобрести по цене двух.

Что это за воркшопы?

Они касаются инвестиций в недвижимость, криптовалюты и налогов в инвестициях. В воркшопах собрана вся актуальная информация по состоянию на 2025 год. Благодаря им инвесторы смогут:

изучить пути заработка на доходной недвижимости;

научиться инвестировать в недвижимость с небольшим капиталом (от $1000);

уверенно стартовать в крипте;

комбинировать криптоинструменты в зависимости от бюджета;

разобраться, как облагается налогом доход с инвестиций;

узнать о легальных способах уменьшения налогов с инвестиций.

Участие принимают такие воркшопы: «Недвижимость 2025: путь инвестора», «Криптопрорыв 3:0: от HODL до пассивного дохода» и «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах».

Каждый воркшоп длится два часа, а значит, вы получите более 6 часов практической информации, кейсов и советов. К тому же это существенно сэкономит время, которое может быть потрачено на поиск информации в интернете вместо того, чтобы приступить к ее изучению напрямую от экспертов с реальным опытом.

Условия акции

3 самых популярных воркшопа Академии Минфин будут доступны по цене 2. Приобрести их можно с 8 по 21 сентября включительно Академии Минфин будут доступны. Приобрести их можно с 8 по 21 сентября включительно по ссылке

Инвесторы получат круглосуточный доступ без ограничений во времени к самой актуальной и полезной информации с примерами, алгоритмами, стратегиями под разный бюджет и ответами на самые популярные вопросы.

Не упустите шанс сэкономить уже сейчас и инвестировать в знания. Просмотрите воркшопы уже этой осенью и сразу переходите к действиям!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.