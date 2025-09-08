0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

3=2: Академия Минфин дарит скидку на воркшопы для инвесторов

10
3=2: Академия Минфин дарит скидку на воркшопы для инвесторов
3=2: Академия Минфин дарит скидку на воркшопы для инвесторов
Для тех, кто стремится расширить свое понимание доступных инвестиций в Украине и хочет инвестировать, но боится прогореть, стартует специальное предложение. С 8 по 21 сентября три самых популярных воркшопа Академии Минфин можно будет приобрести по цене двух.

Что это за воркшопы?

Они касаются инвестиций в недвижимость, криптовалюты и налогов в инвестициях. В воркшопах собрана вся актуальная информация по состоянию на 2025 год. Благодаря им инвесторы смогут:
  • изучить пути заработка на доходной недвижимости;
  • научиться инвестировать в недвижимость с небольшим капиталом (от $1000);
  • уверенно стартовать в крипте;
  • комбинировать криптоинструменты в зависимости от бюджета;
  • разобраться, как облагается налогом доход с инвестиций;
  • узнать о легальных способах уменьшения налогов с инвестиций.
Участие принимают такие воркшопы: «Недвижимость 2025: путь инвестора», «Криптопрорыв 3:0: от HODL до пассивного дохода» и «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах».
Каждый воркшоп длится два часа, а значит, вы получите более 6 часов практической информации, кейсов и советов. К тому же это существенно сэкономит время, которое может быть потрачено на поиск информации в интернете вместо того, чтобы приступить к ее изучению напрямую от экспертов с реальным опытом.

Условия акции

3 самых популярных воркшопа Академии Минфин будут доступны по цене 2. Приобрести их можно с 8 по 21 сентября включительно по ссылке.
Инвесторы получат круглосуточный доступ без ограничений во времени к самой актуальной и полезной информации с примерами, алгоритмами, стратегиями под разный бюджет и ответами на самые популярные вопросы.
Не упустите шанс сэкономить уже сейчас и инвестировать в знания. Просмотрите воркшопы уже этой осенью и сразу переходите к действиям!
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems