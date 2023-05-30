27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии — Finance.ua

27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии
Грузии вручили официальный демарш от имени 27 государств Евросоюза из-за возобновления авиасообщения с россией.
Как пишет Эхо Кавказа, демарш передали министру экономики Левану Давиташвили во время встречи с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским и другими европейскими дипломатами. Он заявил, что возобновление авиасообщения противоречит принятому ранее решению этих 27 стран.
«Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать россию и оказывать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую россия продолжает вести в Украине», — пояснил Герчинский.
В ответ министр заявил, что «контекст Грузии отличается от контекста стран-членов Евросоюза», поскольку страна находится в особо сложной ситуации.
«У нас прямая граница с рф, и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто», — отметил Давиташвили.
Грузия возобновила авиасообщение с рф: что известно
Напомним, что в середине мая российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways получили разрешения на возобновление полетов.
Уже 19 мая в Тбилиси приземлился первый прямой авиарейс из россии за последние несколько лет. Неравнодушные граждане вышли в аэропорт с плакатами и флагами, чтобы выразить протест.
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