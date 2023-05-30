27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии

137
Грузии вручили официальный демарш от имени 27 государств Евросоюза из-за возобновления авиасообщения с россией.
Как пишет Эхо Кавказа, демарш передали министру экономики Левану Давиташвили во время встречи с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским и другими европейскими дипломатами. Он заявил, что возобновление авиасообщения противоречит принятому ранее решению этих 27 стран.
«Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать россию и оказывать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую россия продолжает вести в Украине», — пояснил Герчинский.
В ответ министр заявил, что «контекст Грузии отличается от контекста стран-членов Евросоюза», поскольку страна находится в особо сложной ситуации.
«У нас прямая граница с рф, и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто», — отметил Давиташвили.

Грузия возобновила авиасообщение с рф: что известно

Напомним, что в середине мая российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways получили разрешения на возобновление полетов.
Уже 19 мая в Тбилиси приземлился первый прямой авиарейс из россии за последние несколько лет. Неравнодушные граждане вышли в аэропорт с плакатами и флагами, чтобы выразить протест.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.