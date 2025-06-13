27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей) — Finance.ua

27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей) Сегодня 17:27 — Криминал

27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)

27 изящных предметов: зеркала, ящики, посуда из кофейных и чайных сервизов, даже инструмент для раскалывания орехов (орехокол) и дверной молоток, все это таможенники обнаружили в ходе проверки международного экспресс-отправления, которое направлялось из Ровно в Польшу. Как сообщила Киевская таможня,все это таможенники обнаружили в ходе проверки международного экспресс-отправления, которое направлялось из Ровно в Польшу.

В чем ценность

По оценке специалистов Национального музея истории Украины, внутри — цельная коллекция уникальных бытовых вещей с посеребрением, созданных польскими мастерами во второй половине XIX — начале XX века.

Все предметы изготовлены на легендарных фабриках: Fraget, Norblin&Co, Bracia Henneberg, RomanPlewkiewicz&Co, Fabryka Wolska pod Warszawa и других работавших в Варшаве во времена Королевства Польского.

В коллекции:

4 предмета от Fraget — бренда, ставшего синонимом качества,

5 — от инновационного Norblin&Co

6 — от элегантной Bracia Henneberg, известной свои зеркалами. Каждый из этих предметов — не просто вещь, а история, стиль и мастерство, воплощенные в металле.

Напомним, вывозить культурные ценности за пределы Украины можно только при наличии специального свидетельства.

В этом случае разрешения не было. В отношении гражданина, отправлявшего культурные ценности за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Справка

Fraget — знаменитая варшавская фабрика, чьи изделия украшали столы в Киеве, Одессе, Вильно и Тифлисе.

Конкурент Norblin&Co удивил мир сплавом «верит» — технологией, изменившей подход к посеребрению.

А Bracia Henneberg подарили миру роскошные зеркала.

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