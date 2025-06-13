27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей) — Finance.ua
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27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)

Криминал
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27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)
27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)
Как сообщила Киевская таможня, 27 изящных предметов: зеркала, ящики, посуда из кофейных и чайных сервизов, даже инструмент для раскалывания орехов (орехокол) и дверной молоток, все это таможенники обнаружили в ходе проверки международного экспресс-отправления, которое направлялось из Ровно в Польшу.

В чем ценность

По оценке специалистов Национального музея истории Украины, внутри — цельная коллекция уникальных бытовых вещей с посеребрением, созданных польскими мастерами во второй половине XIX — начале XX века.
Все предметы изготовлены на легендарных фабриках: Fraget, Norblin&Co, Bracia Henneberg, RomanPlewkiewicz&Co, Fabryka Wolska pod Warszawa и других работавших в Варшаве во времена Королевства Польского.
27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)
В коллекции:
  • 4 предмета от Fraget — бренда, ставшего синонимом качества,
  • 5 — от инновационного Norblin&Co
  • 6 — от элегантной Bracia Henneberg, известной свои зеркалами. Каждый из этих предметов — не просто вещь, а история, стиль и мастерство, воплощенные в металле.
27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)
Напомним, вывозить культурные ценности за пределы Украины можно только при наличии специального свидетельства.
27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)
В этом случае разрешения не было. В отношении гражданина, отправлявшего культурные ценности за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
27 предметов антиквариата: таможенники пресекли попытку вывоза за границу коллекции старинных изделий (фото ценностей)

Справка

  • Fraget — знаменитая варшавская фабрика, чьи изделия украшали столы в Киеве, Одессе, Вильно и Тифлисе.
  • Конкурент Norblin&Co удивил мир сплавом «верит» — технологией, изменившей подход к посеребрению.
  • А Bracia Henneberg подарили миру роскошные зеркала.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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