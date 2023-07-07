26 июля Samsung представит складывающиеся смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 — Finance.ua

26 июля Samsung представит складывающиеся смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 Сегодня 05:02 — Фондовый рынок

26 июля Samsung представит складывающиеся смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5

Сегодня Samsung объявила, что проведет свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked 26 июля, где компания, вероятно, представит складывающиеся телефоны Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5.

Компания впервые проводит мероприятие под названием On the Flip Side в Сеуле, Южная Корея. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на сайте Samsung Newsroom, Samsung.com и на канале YouTube компании в 7.00 утра по восточному времени / 4.00 утра по тихоокеанскому времени / 14.00 по киевскому времени.

Ожидается, что на западе южнокорейский технологический гигант также представит часы Galaxy Watch 6 и новые планшеты серии Samsung Tab S9. В мае компания получила разрешение FDA на функцию оповещения о нерегулярном ритме сердцебиения на часах серии Galaxy Watch. Эта функция работает вместе с функцией электрокардиограммы (ЭКГ) Galaxy Watch для мониторинга сердечных ритмов.

В то время как Samsung собирается представить свое пятое поколение складных часов, другие производители также выходят на рынок складных устройств. За последние несколько месяцев Google выпустила свое первое складное устройство — Pixel Fold , а Motorola — Razr Plus. В начале этого года компания OPPO выпустила свой OPPO Find N2 Flip за пределами Китая. Однако телефон недоступен в Северной Америке.

По данным исследовательской компании IDC, в текущем году производители телефонов поставят 21,4 млн единиц сложных телефонов — на 50% больше, чем в 2022 году, когда было поставлено 14,2 млн.

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