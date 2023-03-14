$255 млн за неделю. Криптофонды зафиксировали рекордный отток средств — Finance.ua

$255 млн за неделю. Криптофонды зафиксировали рекордный отток средств Сегодня 19:14 — Криптовалюта

$255 млн за неделю. Криптофонды зафиксировали рекордный отток средств

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 4 по 10 марта составил максимальные в истории $255 млн против $17 млн неделей ранее.

Как сообщает CoinShares, отрицательная динамика продолжается уже пятую неделю подряд. Указанные $255 млн эквивалентны 1% объема средств под управлением. Показатель вернулся к значениям начала года.

Инфографика: coinshares.com

Самое важное в относительном выражении падение активов в управлении произошло в мае 2010 года. С тех пор их количество выросло на 861%.

Из традиционных Bitcoin-фондов инвесторы вывели $244 млн (неделю назад всего $20,1 млн). Отток из структур, позволяющих открывать шорт по первой криптовалюте, составил $1,2 млн против притока $1,8 млн в предыдущий отчетный период.

В альтокинах наблюдалась смешанная динамика. Из продуктов на базе Ethereum, Litecoin и Tron инвесторы вывели $11 млн и $0,3 млн соответственно. Фонды на основе Solana привлекли $0,4 млн, XRP — $0,3 млн.

Напомним, 13 марта на фоне заявления Минфина США и Федерального управления страхования вкладов Bitcoin превысил $22 000.

НВ По материалам:

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