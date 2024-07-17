25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024 — Finance.ua

25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024
25 июля начнется конференция TechFin Expert Summit 2024, которую PaySpace Magazine организует во второй раз. На одной площадке соберутся представители бизнеса, FinTech-сообщества и государственных органов, чтобы обсудить острейшие темы и актуальные проблемы на рынке
Главные темы конференции: виртуальные активы, кибербезопасность, AI инструменты для финтеха и платежные тренды. Гостей будут ждать две адские дискуссии с ведущими экспертами рынка, кейсы и инсайты, которые помогут масштабировать бизнес и улучшить клиентский опыт.
- Мероприятие состоится: 25 июля; начало — 9:00, завершение — 21:30.
- Место проведения: Unit City, Кампус B12, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3.
- Дополнительная 10% скидка по промокоду: MINFIN10
Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и спикерами, а также купить билет можно на официальной странице.
Это уникальное событие, которое позволит бизнесу наладить диалог с финансовым сектором и государством, а ведущим экспертам обменяться опытом и получить новые инсайты. В ходе мероприятия эксперты обсудят главные платежные тренды, поделятся собственными кейсами по выходу на международные рынки, рассмотрят сценарии развития сферы технологий и перспективы кооперации с государством.
Мероприятие пройдет при участии Национального банка, Министерства цифровой трансформации Украины, ведущих игроков финтех-рынка.
Спонсоры и партнеры:
- Raiffeisen Bank (FinTech партнер);
- Tranzzo (TechFin партнер);
- AML.point (RegTech партнер);
- Akurateco (Payment Orchestration Partner);
- PSP Platon (платежный партнер);
- Moneyveo (партнер);
- iPay (партнер).
Почему TechFin Expert Summit:
- ведущие эксперты финансового сектора;
- две адские дискуссии о главных платежных трендах;
- открытый диалог бизнеса и представителей госсектора;
- обзор инноваций и кейсов для масштабирования вашего бизнеса и совершенствования продукта;
- нетворкинг, цель которого — обмен инсайтами и привлечение новых партнеров.
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