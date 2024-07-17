25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024

18
25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024
25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024
25 июля начнется конференция TechFin Expert Summit 2024, которую PaySpace Magazine организует во второй раз. На одной площадке соберутся представители бизнеса, FinTech-сообщества и государственных органов, чтобы обсудить острейшие темы и актуальные проблемы на рынке
Главные темы конференции: виртуальные активы, кибербезопасность, AI инструменты для финтеха и платежные тренды. Гостей будут ждать две адские дискуссии с ведущими экспертами рынка, кейсы и инсайты, которые помогут масштабировать бизнес и улучшить клиентский опыт.
  • Мероприятие состоится: 25 июля; начало — 9:00, завершение — 21:30.
  • Место проведения: Unit City, Кампус B12, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3.
  • Дополнительная 10% скидка по промокоду: MINFIN10
Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и спикерами, а также купить билет можно на официальной странице.
Это уникальное событие, которое позволит бизнесу наладить диалог с финансовым сектором и государством, а ведущим экспертам обменяться опытом и получить новые инсайты. В ходе мероприятия эксперты обсудят главные платежные тренды, поделятся собственными кейсами по выходу на международные рынки, рассмотрят сценарии развития сферы технологий и перспективы кооперации с государством.
Мероприятие пройдет при участии Национального банка, Министерства цифровой трансформации Украины, ведущих игроков финтех-рынка.
Спонсоры и партнеры:
  • Raiffeisen Bank (FinTech партнер);
  • Tranzzo (TechFin партнер);
  • AML.point (RegTech партнер);
  • Akurateco (Payment Orchestration Partner);
  • PSP Platon (платежный партнер);
  • Moneyveo (партнер);
  • iPay (партнер).
Почему TechFin Expert Summit:
  • ведущие эксперты финансового сектора;
  • две адские дискуссии о главных платежных трендах;
  • открытый диалог бизнеса и представителей госсектора;
  • обзор инноваций и кейсов для масштабирования вашего бизнеса и совершенствования продукта;
  • нетворкинг, цель которого — обмен инсайтами и привлечение новых партнеров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.