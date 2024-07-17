25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024 — Finance.ua

25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024 Сегодня 12:20

25 июля стартует масштабная конференция TechFin Expert Summit 2024

25 июля начнется конференция TechFin Expert Summit 2024, которую PaySpace Magazine организует во второй раз. На одной площадке соберутся представители бизнеса, FinTech-сообщества и государственных органов, чтобы обсудить острейшие темы и актуальные проблемы на рынке

Главные темы конференции: виртуальные активы, кибербезопасность, AI инструменты для финтеха и платежные тренды. Гостей будут ждать две адские дискуссии с ведущими экспертами рынка, кейсы и инсайты, которые помогут масштабировать бизнес и улучшить клиентский опыт.

Мероприятие состоится: 25 июля; начало — 9:00, завершение — 21:30.

25 июля; начало — 9:00, завершение — 21:30. Место проведения: Unit City, Кампус B12, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3.

Unit City, Кампус B12, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3. Дополнительная 10% скидка по промокоду: MINFIN10

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и спикерами, а также купить билет можно на официальной странице.

Это уникальное событие, которое позволит бизнесу наладить диалог с финансовым сектором и государством, а ведущим экспертам обменяться опытом и получить новые инсайты. В ходе мероприятия эксперты обсудят главные платежные тренды, поделятся собственными кейсами по выходу на международные рынки, рассмотрят сценарии развития сферы технологий и перспективы кооперации с государством.

Мероприятие пройдет при участии Национального банка, Министерства цифровой трансформации Украины, ведущих игроков финтех-рынка.

Спонсоры и партнеры:

Raiffeisen Bank (FinTech партнер);

(FinTech партнер); Tranzzo (TechFin партнер);

(TechFin партнер); AML . point (RegTech партнер);

. (RegTech партнер); Akurateco (Payment Orchestration Partner);

(Payment Orchestration Partner); PSP Platon (платежный партнер);

(платежный партнер); Moneyveo (партнер);

(партнер); iPay (партнер).

Почему TechFin Expert Summit:

ведущие эксперты финансового сектора;

две адские дискуссии о главных платежных трендах;

открытый диалог бизнеса и представителей госсектора;

обзор инноваций и кейсов для масштабирования вашего бизнеса и совершенствования продукта;

нетворкинг, цель которого — обмен инсайтами и привлечение новых партнеров.

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