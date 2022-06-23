2021 год стал рекордным для мирового рынка M&A — KPMG Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

Мировой рынок M&A в 2021 году продемонстрировал двузначный рост +47% по стоимости и +31% по объему по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщили в компании KPMG.

Год для рынка M&A в мире стал выдающимся новым рекордом — 48 948 сделок на сумму 4 418 млрд долларов США, что по стоимости превзошло предыдущие рекорды 2007 года (3 833 миллиарда долларов США) и в 2017 году по объему (37 437 сделок).

Факторы, приведшие к чрезвычайно благоприятному для сделок M&A международному климату:

сильный экономический рост;

восстановление уверенности в будущем компаний, многие из которых занимаются трансформационными приобретениями, ускоряющими их экспансию; низкие темпы инфляции и все еще скромные процентные ставки;

высокие цены на акции, особенно в США, и большие резервы капитала, способствовавшие интенсивной инвестиционной деятельности финансовых спонсоров и фондов прямых и венчурных инвестиций.

В связи с увеличением объема транзакций, наблюдавшимся со второй половины 2020 года, рынок M&A возродился в первой половине 2021 года благодаря восстановлению экономики во всем мире после введения карантинных ограничений на этапе введения чрезвычайной ситуации и начала кампании вакцинации.

Количество сделок возросло с 19 582 транзакций во второй половине 2020 года до 25 098, реализованных за первые шесть месяцев 2021 года (+28%, +42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Трансграничные операции выросли на 80% по стоимости и на 45% по объему, достигнув новых рекордов.

В относительном выражении трансграничные транзакции M&A составили 46% и 35% в стоимости и объемах общей суммы транзакций по сравнению с 39% и 32% в 2020 году.

США

Этот географический регион подтвердил свою ведущую роль на мировом рынке M&A, внеся свой вклад в стоимость и объем глобальных соглашений 55% и 36% соответственно (50% и 38% соответственно в 2002 году).

Европа

Во всех основных европейских странах наблюдался двузначный рост:

Франции (+65% по объему и почти втрое по стоимости)

Великобритании (+55% и +77% соответственно),

Испании (+49% и +98%),

Италии (+38% и более чем в два раза)

Германии (+32% и +45%).

Влияние геополитической ситуации

Учитывая, что потрясения на финансовых и сырьевых рынках, которые продолжаются из-за войны в Украине, могут сохраняться в течение года, прогнозы роста для основных экономик были пересмотрены в сторону уменьшения.

ОЭСР указала на возможное снижение глобального роста более чем на один процентный пункт в 2022 году (ранее прогнозировался рост на 4,5%) и полтора процентного пункта для Европы. ЕЦБ уже пересмотрел свой прогноз по Еврозоне с +4,2% до +3,7%, при этом агентство Standard&Poor следовало его примеру, прогнозируя рост мирового ВВП на 3,6% (-0,6% от предыдущего прогноза) и 3,3% для Еврозоны (-1,1%).

Трудно предугадать влияние последствий войны и резкого повышения уровня цен на мировой рынок M&A.

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