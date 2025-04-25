20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова — Finance.ua
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20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова

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20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова
20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова
Европейский совет принял решение выделить Молдове 20 миллионов евро для модернизации системы противовоздушной обороны в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Это произошло 24 апреля, когда ЕС объявил о запуске седьмой меры помощи Республике Молдова. Общая сумма финансирования этой страны в этом году составит 60 миллионов евро, пишет 360ua.
Эти средства будут направлены на закупку пусковых установок и ракет ПВО ближнего радиуса действия. Цель этой меры — укрепить обороноспособность Молдовы, усиливая ее возможности в противовоздушной обороне, что особенно актуально на фоне обостренной ситуации в регионе.
До этого, в рамках предыдущих этапов помощи, Молдова уже получила 40 миллионов евро для поддержки мобильности пехоты, а также для развития возможностей командования и управления, касающихся противовоздушной обороны.
Главная дипломат ЕС Кайя Каллас подчеркнула важность этой помощи, заявив, что ЕС является первым партнером Молдовы в сфере безопасности. Она отметила, что предоставленное оборудование, включая транспортные средства, защитное снаряжение и мобильные машины скорой помощи является инвестицией в мир и защиту молдовского народа.
«Это способствует модернизации молдовской армии и укреплению ее обороноспособности при полном уважении к нейтралитету Молдовы», — сказала Каллас. Она также добавила, что это лишь часть более широкой программы поддержки, которая будет продолжена в будущем.
По материалам:
Finance.ua
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