20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова — Finance.ua

20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова Сегодня 15:13

20 млн евро на усиление обороны получит от ЕС Молдова

Европейский совет принял решение выделить Молдове 20 миллионов евро для модернизации системы противовоздушной обороны в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Это произошло 24 апреля, когда ЕС объявил о запуске седьмой меры помощи Республике Молдова. Общая сумма финансирования этой страны в этом году составит 60 миллионов евро, пишет 360ua.

Эти средства будут направлены на закупку пусковых установок и ракет ПВО ближнего радиуса действия. Цель этой меры — укрепить обороноспособность Молдовы, усиливая ее возможности в противовоздушной обороне, что особенно актуально на фоне обостренной ситуации в регионе.

До этого, в рамках предыдущих этапов помощи, Молдова уже получила 40 миллионов евро для поддержки мобильности пехоты, а также для развития возможностей командования и управления, касающихся противовоздушной обороны.

Главная дипломат ЕС Кайя Каллас подчеркнула важность этой помощи, заявив, что ЕС является первым партнером Молдовы в сфере безопасности. Она отметила, что предоставленное оборудование, включая транспортные средства, защитное снаряжение и мобильные машины скорой помощи является инвестицией в мир и защиту молдовского народа.

«Это способствует модернизации молдовской армии и укреплению ее обороноспособности при полном уважении к нейтралитету Молдовы», — сказала Каллас. Она также добавила, что это лишь часть более широкой программы поддержки, которая будет продолжена в будущем.

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