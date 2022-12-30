190 стран договорились сберечь 30% природы до 2030 года: что с финансированием — Finance.ua

190 стран договорились сберечь 30% природы до 2030 года: что с финансированием Сегодня 01:29 — Мир

190 стран договорились сберечь 30% природы до 2030 года: что с финансированием

Это был бурный год для Конференции ООН по биоразнообразию, получившей в этом году название COP15. Международное событие собрало делегатов из более чем 190 стран мира в Монреале, чтобы обсудить шаги, которые должен сделать мир для сохранения своих видов и экосистем, сообщает ArsTechnica.

Во время конференции состоялись протесты со стороны группы местных антикапиталистов, выход из нее представителей стран, обеспокоенных финансированием, и прошло много часов, в течение которых страны со всего мира обсуждали тонкости наилучшего сохранения биоразнообразия.

В конце концов стороны согласились принять Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу по биоразнообразию. Последнее находится в кризисе: около 69% популяций диких животных сократились в период с 1970 по 2018 год. Новое соглашение призвано изменить эту тенденцию.

Глобальный план действий включает четыре цели и 23 задачи по защите биоразнообразия до 2030 года. Пожалуй, самой большой из этих целей является «План сохранения 30×30», требующий «эффективного сохранения и управления» не менее 30% наземных и водных экосистем мира — с большим вниманием к биоразнообразию и другим жизненно важным сферам.

Что касается денег, то Глобальный план предусматривает, что правительства стран мира «постепенно прекращают или реформируют» субсидии, которые вредят биоразнообразию, сокращая их минимум на $500 миллиардов в год, а также усиливают стимулы для устойчивого использования экосистем и усилий по их сохранению.

Страны также согласились мобилизовать минимум $200 миллиардов государственного и частного финансирования для внутренних и международных усилий по сохранению биоразнообразия.

Кроме того, участники соглашения договорились, что развитые страны увеличат финансирование развивающихся стран, по меньшей мере к 2025 году до $20 млрд в год, а к 2030 году — до $30 млрд в год.

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