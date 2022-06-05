19-летний подросток заработал на NFT более 50 миллионов долларов — Finance.ua
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19-летний подросток заработал на NFT более 50 миллионов долларов

Сегодня 17:15Финтех и Карты
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Подросток-трансгендер Виктор Ланглуа заработал почти 50 миллионов долларов чуть больше чем за год за счет продажи своих невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Согласно информации NBC News, 19-летний парень впервые обрел широкую популярность после того, как его физические произведения искусства и NFT были проданы более чем за 2 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке. Коллекция под названием «Привет, я Виктор (FEWOCiOUS) и это моя жизнь» исследовала детство Виктора и смену пола.
19-летний подросток заработал на NFT более 50 миллионов долларов
В апреле Лангуа сумел продать свои NFT-картины за почти 20 миллионов долларов и достиг этого всего за сутки с момента публикации. Эта продажа стала третьей по величине в истории торговой платформы Nifty Gateway. После аукциона он заявил в интервью изданию Fortune: «Моя цель заработать денег связана не с тем, что я хочу расслабиться и ничего не делать. Напротив, я хочу писать, не думая ни о чем другом».

Как заработать на NFT

По материалам: noworries
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