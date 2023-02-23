16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев — Finance.ua

16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев Сегодня 10:13 — Личные финансы

16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев

Полномасштабная война создала беспрецедентный гуманитарный кризис в Украине. Каждый день сотни украинцев получают травмы, в том числе травматические ампутации. По данным Superhumans Center, примерно 10 тысяч украинцев будут нуждаться в протезировании, реабилитации и психологической поддержке.

После года полномасштабной войны Украина нуждается в помощи более чем раньше. BlaBlaCar и Superhumans объявляют о партнерстве и международном сборе средств на протезирование для пострадавших от войны украинцев. Цель — собрать 250 000€ на протезирование, реабилитацию и психологическую помощь для потерявших конечности украинцев.

Сбор средств в 16 странах Европы.

BlaBlaCar приобщает к фандрейзинговой кампании европейское многомиллионное сообщество из 16 стран Европы, среди которых:

Украина,

Польша,

Франция,

Испания,

Германия,

Италия,

Чехия,

Румыния,

Словакия,

Венгрия,

Хорватия,

Великобритания,

Португалия,

Бельгия,

Нидерланды,

Сербия.

Сервис расскажет о сборе своего сообщества на сайте и в мобильном приложении, а также в социальных сетях и на других площадках.

100% средств со сбора будут переданы Superhumans на установление протезов взрослым и детям, которые в них нуждаются. BlaBlaCar уже взял на себя обязательство внести взнос в размере 50 000 евро для Superhumans.

Каждый может присоединиться к сбору.

Чтобы внести свой вклад, необходимо перейти на страницу BlaBlaCar x Superhumans Center и перечислить любую сумму.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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