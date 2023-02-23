16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев — Finance.ua

16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев
Полномасштабная война создала беспрецедентный гуманитарный кризис в Украине. Каждый день сотни украинцев получают травмы, в том числе травматические ампутации. По данным Superhumans Center, примерно 10 тысяч украинцев будут нуждаться в протезировании, реабилитации и психологической поддержке.
После года полномасштабной войны Украина нуждается в помощи более чем раньше. BlaBlaCar и Superhumans объявляют о партнерстве и международном сборе средств на протезирование для пострадавших от войны украинцев. Цель — собрать 250 000€ на протезирование, реабилитацию и психологическую помощь для потерявших конечности украинцев.
Сбор средств в 16 странах Европы.
BlaBlaCar приобщает к фандрейзинговой кампании европейское многомиллионное сообщество из 16 стран Европы, среди которых:
- Украина,
- Польша,
- Франция,
- Испания,
- Германия,
- Италия,
- Чехия,
- Румыния,
- Словакия,
- Венгрия,
- Хорватия,
- Великобритания,
- Португалия,
- Бельгия,
- Нидерланды,
- Сербия.
Сервис расскажет о сборе своего сообщества на сайте и в мобильном приложении, а также в социальных сетях и на других площадках.
100% средств со сбора будут переданы Superhumans на установление протезов взрослым и детям, которые в них нуждаются. BlaBlaCar уже взял на себя обязательство внести взнос в размере 50 000 евро для Superhumans.
Каждый может присоединиться к сбору.
Чтобы внести свой вклад, необходимо перейти на страницу BlaBlaCar x Superhumans Center и перечислить любую сумму.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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