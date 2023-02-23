16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев — Finance.ua
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16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев

Личные финансы
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16 стран Европы будут собирать на протезы для украинцев
Полномасштабная война создала беспрецедентный гуманитарный кризис в Украине. Каждый день сотни украинцев получают травмы, в том числе травматические ампутации. По данным Superhumans Center, примерно 10 тысяч украинцев будут нуждаться в протезировании, реабилитации и психологической поддержке.
После года полномасштабной войны Украина нуждается в помощи более чем раньше. BlaBlaCar и Superhumans объявляют о партнерстве и международном сборе средств на протезирование для пострадавших от войны украинцев. Цель — собрать 250 000€ на протезирование, реабилитацию и психологическую помощь для потерявших конечности украинцев.
Сбор средств в 16 странах Европы.
BlaBlaCar приобщает к фандрейзинговой кампании европейское многомиллионное сообщество из 16 стран Европы, среди которых:
  • Украина,
  • Польша,
  • Франция,
  • Испания,
  • Германия,
  • Италия,
  • Чехия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Хорватия,
  • Великобритания,
  • Португалия,
  • Бельгия,
  • Нидерланды,
  • Сербия.
Сервис расскажет о сборе своего сообщества на сайте и в мобильном приложении, а также в социальных сетях и на других площадках.
100% средств со сбора будут переданы Superhumans на установление протезов взрослым и детям, которые в них нуждаются. BlaBlaCar уже взял на себя обязательство внести взнос в размере 50 000 евро для Superhumans.
Каждый может присоединиться к сбору.
Чтобы внести свой вклад, необходимо перейти на страницу BlaBlaCar x Superhumans Center и перечислить любую сумму.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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