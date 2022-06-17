15 тысяч миллионеров, вероятно, уже пытаются уехать из россии — СМИ

Сегодня 10:47

Среди российской бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм по поводу войны против Украины.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет «Европейская правда».

«Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 000 российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на россию. Если этот результат продолжится, он, по всей видимости, усугубит долгосрочный ущерб, причиненный войной экономике россии», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

В исследовании компании Henley&Partners, отслеживающей миграцию богатых физических лиц, сказано, что более 15 тысяч миллионеров покинут россию в этом году. Это составляет 15% всех миллионеров рф.

По словам одного из исследователей Эндрю Амоилса, данные о миграции миллионеров — отличный барометр здоровья экономики.



«Состоятельные люди чрезвычайно мобильны, и их передвижение может служить ранним предупредительным сигналом о будущих тенденциях в стране» — исследователь Эндрю Амоилс

Прогнозные данные показывают, что в десятку стран, из которых будут бежать богачи, входят Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания (из-за Brexit), Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.

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