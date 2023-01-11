15 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 грн — Finance.ua

15 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 грн Сегодня 16:03 — Личные финансы

15 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 грн

Портал по поиску работы work.ua опубликовал горячие предложения по трудоустройству на любой вкус. Указанная в них зарплата — 15 000-20 000 грн и более.

Менеджер по продажам, 15 000 — 35 000 грн

На зарплату, состоящую из ставки и процента от продаж мебели, менеджера по продажам приглашает сеть из 20 мебельных магазинов DLM.

Работать нужно с покупателями, которые пришли в магазин — представлять им ассортимент, помочь подобрать мебель, «влюбить в выбранную модель и оформить покупку».

Хмельницком и Киеве. Горячие вакансии менеджером по продажам есть в Житомире

Продавец-консультант мобильных телефонов и аксессуаров, 20 000 грн и 35 000 грн

В сети магазинов мобильной техники ОТАК открыты 2 горячие вакансии продавцов-консультантов мобильных телефонов и аксессуаров.

Требуются специалисты с опытом работы от 1 года, которые будут консультировать клиентов и продавать им товары и услуги. В Ивано-Франковске ищут работника на зарплату 20 000 грн. В Одессе 35 000 грн. Есть бонусы и премии.

Менеджер по работе с клиентами, 15 000 — 25 000 грн

Автошкола в Днепре ищет менеджера по работе с клиентами, который будет работать в офисе — приглашать и записывать клиентов на обучение, вести CRM-систему. От кандидатов ожидают релевантного опыта работы, знания украинского языка, стрессоустойчивости, порядочности.

Зарплата будет состоять из ставки и бонусов.

Закупщик, категорийный менеджер, 15 000 — 25 000 грн

Еще одна вакансия, связанная с мобильными телефонами, появилась в Днепре. Магазин запчастей для мобильных телефонов Mobile 112 в поиске закупщика, категорийного менеджера.

Этот работник должен мониторить рынок, анализировать прайсы поставщиков, закупать и проверять товар.

График работы: 5 дней с 9:00 до 18:00 + 2 субботы в месяц, с 10:00 до 16:00.

Консультант-продавец в сеть гастро-бутиков, 13 500 — 21 800 грн

А если вам ближе торговля вкусностями, вас может заинтересовать вакансия продавца-консультанта в сеть гастро-бутиков «Эко-Лавка» в Киеве.

Среди обязанностей работника будут выполнение плана продаж, прием товара, участие в инвентаризации, консультирование и расчет покупателей.

Кандидаты обещают возможность карьерного роста и развития.

Старший персональный финансовый консультант по СМБ, 25 500 грн

Если у вас есть экономическое образование и 2 года опыта работы в банке с юридическими лицами, UKRSIBBANK предлагает пойти к ним на должность старший персональный финансовый консультант по СМБ.

На работе нужно будет продавать банковские продукты клиентам премиум-сегмента — привлекать, знакомиться с клиентами, консультировать их, управлять собственным портфелем и рисками клиентов.

Работа в Киеве. Зарплата состоит из ставки и бонусов.

Бухгалтер, 18 000 — 20 000 грн

Продолжаем тему финансов вакансией от Укрэнергопром: компания ищет бухгалтера в Киеве.

«Укрэнергопром» представляется как инжиниринговая компания, занимающаяся внедрением современных теплотехнических решений. Бухгалтер в них будет заниматься учетом поставщиков и заказчиков, учетом и списанием материалов, топлива, спецодежды, будет начислять зарплаты и вести табели рабочего времени, участвовать в инвентаризации.

Соискателям, желающим откликнуться на эту вакансию, желательно иметь от 2 лет опыта в строительной компании. Размер зарплаты будут дополнительно обсуждать на собеседовании.

Водитель кат. C, E по международным перевозкам на автовоз, 40 000 — 60 000 грн

Вакансия водителя в Киеве: логистическая компания «БЛГ Види Логистикс» приглашает на работу водителя по международным перевозкам. Работа будет в с. Калиновка, Васильковского района. Вакансии указано, что вахты нет, поэтому приглашают водителей, проживающих в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

От соискателей ожидают безаварийного стажа вождения, опыта работы на автовозе или эвакуаторе (в категории СЕ). Предстоит выполнять международные перевозки Украина-Европа-Украина.

Автомеханик, 25 000 грн

Логистический департамент компании «Клевер» приглашает кандидатов из Львова на вакансию «Слесарь-механик для грузовиков DAF».

Ищут человека, который будет проводить ремонт грузовых авто (DAF, класс ЕВРО 5-6, коробка автомат) с выездом в Польшу, будет участвовать в закупке автозапчастей, планировании обслуживания машин, будет участвовать в проектах, касающихся оптимизации расходов отдела.

От кандидатов ожидают опыт эксплуатации и ремонта машин DAF, наличие водительского удостоверения категории B. Также желательно иметь собственное авто и открытую категорию CE.

Компании требуется специалист, которому разрешен выезд за границу.

Автомойщик, 20 000 — 30 000 грн

Еще одна вакансия, связанная с автотранспортом, — автомойщик на мойку «Супер» в Черновцах.

Работодатель ожидает ответственного и усердного работника, способного к обучению. График работы: 5/2.

PR-менеджер благотворительного фонда, 60 000 грн

Рекрутинговое агентство Borsch ищет в Киеве PR-менеджера по благотворительному фонду с безупречной репутацией. На этой работе специалист будет сотрудничать с топовыми инфлюэнсерами и медиа, будет заниматься PR-стратегией, генерировать инфоповоды, проводить и анализировать PR-кампании. Это работа с акцентом на Digital и СММ, говорится в вакансии.

Также отмечено, что зарплата может быть выше — зависит от опыта и результатов.

Сценарист для YouTube, TikTok, 25 000 грн

Медиапродакшн Greative Mind приглашает всех, кто обожает смотреть видео в соцсетях и может генерировать идеи для роликов, откликнуться на вакансию сценариста для YouTube, TikTok. Вакансия в Киеве.

Можно откликнуться даже те, кто раньше не писал сценариев, но готов учиться, может постоянно генерировать интересные идеи и любит работать в команде. Желательный уровень английского — Intermediate.

Управляющий академией актерского мастерства, 30 000 — 60 000 грн

Еще одна интересная творческая вакансия в Киеве — управляющий актерской академией «Квадрат». Работника ждут задачи организации эффективной работы школы: составление и выполнение плана выручки, координация деятельности команды, мотивация сотрудников и другое.

Ищут кандидатов с опытом в руководящей должности, навыками анализа продаж, любовью к людям. На этой работе у вас будет свободный график, крутая и креативная команда, карьерный рост — к партнеру компании, обещают в вакансии.

Системный администратор, 24 000 грн + премия

Системный администратор с техническим образованием и опытом от 2 лет ищет в Днепре компания Touch.

В этой должности нужно будет заниматься обслуживанием офисного оборудования (офис в центре города), настройкой программного обеспечения, подключением оргтехники, подбором компьютерного оборудования. Также в обязанности входит работа в магазинах сети на выезде — в пределах города Днепр.

Ретушер предметной фотографии, 37 000 — 44 000 грн

Студия Other Planet приглашает на дистанционную работу с гибким графиком опытного ретушера, который может работать со сложными задачами, отлично знает Photoshop и уже занимался ретушью предметных фото для интернет-магазинов, каталогов и т.п.

В вакансии обещают зарплату от 1000$ до 1200$, работу в международной команде с приятным руководителем, обучение и абонемент в спортзал за счет компании или возмещение стоимости хобби.

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