15 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 грн — Finance.ua

15 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 грн
Портал по поиску работы work.ua опубликовал горячие предложения по трудоустройству на любой вкус. Указанная в них зарплата — 15 000-20 000 грн и более.
Менеджер по продажам, 15 000 — 35 000 грн
На зарплату, состоящую из ставки и процента от продаж мебели, менеджера по продажам приглашает сеть из 20 мебельных магазинов DLM.
Работать нужно с покупателями, которые пришли в магазин — представлять им ассортимент, помочь подобрать мебель, «влюбить в выбранную модель и оформить покупку».
Горячие вакансии менеджером по продажам есть в Житомире, Хмельницком и Киеве.
Продавец-консультант мобильных телефонов и аксессуаров, 20 000 грн и 35 000 грн
В сети магазинов мобильной техники ОТАК открыты 2 горячие вакансии продавцов-консультантов мобильных телефонов и аксессуаров.
Требуются специалисты с опытом работы от 1 года, которые будут консультировать клиентов и продавать им товары и услуги. В Ивано-Франковске ищут работника на зарплату 20 000 грн. В Одессе 35 000 грн. Есть бонусы и премии.
Менеджер по работе с клиентами, 15 000 — 25 000 грн
Автошкола в Днепре ищет менеджера по работе с клиентами, который будет работать в офисе — приглашать и записывать клиентов на обучение, вести CRM-систему. От кандидатов ожидают релевантного опыта работы, знания украинского языка, стрессоустойчивости, порядочности.
Зарплата будет состоять из ставки и бонусов.
Закупщик, категорийный менеджер, 15 000 — 25 000 грн
Еще одна вакансия, связанная с мобильными телефонами, появилась в Днепре. Магазин запчастей для мобильных телефонов Mobile 112 в поиске закупщика, категорийного менеджера.
Этот работник должен мониторить рынок, анализировать прайсы поставщиков, закупать и проверять товар.
График работы: 5 дней с 9:00 до 18:00 + 2 субботы в месяц, с 10:00 до 16:00.
Консультант-продавец в сеть гастро-бутиков, 13 500 — 21 800 грн
А если вам ближе торговля вкусностями, вас может заинтересовать вакансия продавца-консультанта в сеть гастро-бутиков «Эко-Лавка» в Киеве.
Среди обязанностей работника будут выполнение плана продаж, прием товара, участие в инвентаризации, консультирование и расчет покупателей.
Кандидаты обещают возможность карьерного роста и развития.
Старший персональный финансовый консультант по СМБ, 25 500 грн
Если у вас есть экономическое образование и 2 года опыта работы в банке с юридическими лицами, UKRSIBBANK предлагает пойти к ним на должность старший персональный финансовый консультант по СМБ.
На работе нужно будет продавать банковские продукты клиентам премиум-сегмента — привлекать, знакомиться с клиентами, консультировать их, управлять собственным портфелем и рисками клиентов.
Работа в Киеве. Зарплата состоит из ставки и бонусов.
Бухгалтер, 18 000 — 20 000 грн
Продолжаем тему финансов вакансией от Укрэнергопром: компания ищет бухгалтера в Киеве.
«Укрэнергопром» представляется как инжиниринговая компания, занимающаяся внедрением современных теплотехнических решений. Бухгалтер в них будет заниматься учетом поставщиков и заказчиков, учетом и списанием материалов, топлива, спецодежды, будет начислять зарплаты и вести табели рабочего времени, участвовать в инвентаризации.
Соискателям, желающим откликнуться на эту вакансию, желательно иметь от 2 лет опыта в строительной компании. Размер зарплаты будут дополнительно обсуждать на собеседовании.
Водитель кат. C, E по международным перевозкам на автовоз, 40 000 — 60 000 грн
Вакансия водителя в Киеве: логистическая компания «БЛГ Види Логистикс» приглашает на работу водителя по международным перевозкам. Работа будет в с. Калиновка, Васильковского района. Вакансии указано, что вахты нет, поэтому приглашают водителей, проживающих в Киеве, Киевской и Житомирской областях.
От соискателей ожидают безаварийного стажа вождения, опыта работы на автовозе или эвакуаторе (в категории СЕ). Предстоит выполнять международные перевозки Украина-Европа-Украина.
Автомеханик, 25 000 грн
Логистический департамент компании «Клевер» приглашает кандидатов из Львова на вакансию «Слесарь-механик для грузовиков DAF».
Ищут человека, который будет проводить ремонт грузовых авто (DAF, класс ЕВРО 5-6, коробка автомат) с выездом в Польшу, будет участвовать в закупке автозапчастей, планировании обслуживания машин, будет участвовать в проектах, касающихся оптимизации расходов отдела.
От кандидатов ожидают опыт эксплуатации и ремонта машин DAF, наличие водительского удостоверения категории B. Также желательно иметь собственное авто и открытую категорию CE.
Компании требуется специалист, которому разрешен выезд за границу.
Автомойщик, 20 000 — 30 000 грн
Еще одна вакансия, связанная с автотранспортом, — автомойщик на мойку «Супер» в Черновцах.
Работодатель ожидает ответственного и усердного работника, способного к обучению. График работы: 5/2.
PR-менеджер благотворительного фонда, 60 000 грн
Рекрутинговое агентство Borsch ищет в Киеве PR-менеджера по благотворительному фонду с безупречной репутацией. На этой работе специалист будет сотрудничать с топовыми инфлюэнсерами и медиа, будет заниматься PR-стратегией, генерировать инфоповоды, проводить и анализировать PR-кампании. Это работа с акцентом на Digital и СММ, говорится в вакансии.
Также отмечено, что зарплата может быть выше — зависит от опыта и результатов.
Сценарист для YouTube, TikTok, 25 000 грн
Медиапродакшн Greative Mind приглашает всех, кто обожает смотреть видео в соцсетях и может генерировать идеи для роликов, откликнуться на вакансию сценариста для YouTube, TikTok. Вакансия в Киеве.
Можно откликнуться даже те, кто раньше не писал сценариев, но готов учиться, может постоянно генерировать интересные идеи и любит работать в команде. Желательный уровень английского — Intermediate.
Управляющий академией актерского мастерства, 30 000 — 60 000 грн
Еще одна интересная творческая вакансия в Киеве — управляющий актерской академией «Квадрат». Работника ждут задачи организации эффективной работы школы: составление и выполнение плана выручки, координация деятельности команды, мотивация сотрудников и другое.
Ищут кандидатов с опытом в руководящей должности, навыками анализа продаж, любовью к людям. На этой работе у вас будет свободный график, крутая и креативная команда, карьерный рост — к партнеру компании, обещают в вакансии.
Системный администратор, 24 000 грн + премия
Системный администратор с техническим образованием и опытом от 2 лет ищет в Днепре компания Touch.
В этой должности нужно будет заниматься обслуживанием офисного оборудования (офис в центре города), настройкой программного обеспечения, подключением оргтехники, подбором компьютерного оборудования. Также в обязанности входит работа в магазинах сети на выезде — в пределах города Днепр.
Ретушер предметной фотографии, 37 000 — 44 000 грн
Студия Other Planet приглашает на дистанционную работу с гибким графиком опытного ретушера, который может работать со сложными задачами, отлично знает Photoshop и уже занимался ретушью предметных фото для интернет-магазинов, каталогов и т.п.
В вакансии обещают зарплату от 1000$ до 1200$, работу в международной команде с приятным руководителем, обучение и абонемент в спортзал за счет компании или возмещение стоимости хобби.
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