14 млн грн разворовали на укрытиях для школ в Киевской области, — БЭБ Сегодня 14:23 — Криминал

14 млн грн разворовали на укрытиях для школ в Киевской области, — БЭБ

В Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, присвоившим более 14 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на закупку укрытий гражданской защиты для учебных заведений Киевщины.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет itvua.tv.

По материалам расследования, должностные лица частной компании, занимавшейся изготовлением защитных сооружений, по предварительному сговору с должностными лицами органов местного самоуправления поставляли и монтировали укрытия, не отвечающие требованиям государственных строительных норм (ГСН) и стандартов (ГСТУ).

Судебные строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили, что эти сооружения не обладают надлежащими защитными свойствами. Более того, перед поставкой не проводились никакие контрольные испытания — имеющиеся заключения были составлены исключительно на основе теоретических исследований. В тендерной документации участники предоставляли сертификаты соответствия с ложными данными.

Детективы БЭБ провели обыски на производственных мощностях поставщика, по месту жительства должностных лиц и в учебных заведениях, получивших непригодные укрытия. Правоохранители изъяли документацию по уже выполненным контрактам, а также провели дополнительные негласные следственные действия, собрав достаточную доказательную базу.

В настоящее время пяти участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

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