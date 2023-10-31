13 украинских сыров признали лучшими в мире на международном конкурсе в Норвегии — Finance.ua
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13 украинских сыров признали лучшими в мире на международном конкурсе в Норвегии

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В этом году 13 украинских сыров завоевали звание лучших в мире на международном конкурсе World Cheese Awards 2023, который состоялся в Норвегии.
Об этом сообщили в Департаменте культуры и туризма КОГА.
Всего было представлено 4502 сыра из 43 стран мира, и 23 из них — из Украины, сообщили в сообществе ценителей сыра «ProCheese».
Главным победителем всех сыров мира стал норвежский полутвердый сыр Nidelven blå с голубой плесенью.
Один из судей отметил его сбалансированность и «фруктовые оттенки, возможно, некоторые винные характеристики, которые действительно говорят», пишет «CNN».
По материалам:
Економічна Правда
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