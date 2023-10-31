13 украинских сыров признали лучшими в мире на международном конкурсе в Норвегии — Finance.ua

13 украинских сыров признали лучшими в мире на международном конкурсе в Норвегии Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

В этом году 13 украинских сыров завоевали звание лучших в мире на международном конкурсе World Cheese Awards 2023, который состоялся в Норвегии.

Об этом сообщили в Департаменте культуры и туризма КОГА.

Всего было представлено 4502 сыра из 43 стран мира, и 23 из них — из Украины, сообщили в сообществе ценителей сыра «ProCheese».

Главным победителем всех сыров мира стал норвежский полутвердый сыр Nidelven blå с голубой плесенью.

Один из судей отметил его сбалансированность и «фруктовые оттенки, возможно, некоторые винные характеристики, которые действительно говорят», пишет « CNN ».

Економічна Правда По материалам:

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