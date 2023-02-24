13 млн евро: в Хорватии продают часть «острова любви» (фото) — Finance.ua

13 млн евро: в Хорватии продают часть «острова любви» (фото) Сегодня 18:10 — Недвижимость

Часть уникального острова Хорватии в форме сердца в Адриатическом море выставлена ​​на продажу. Туристы прозвали эту часть Галешняка «островом любви».

Необитаемый остров в канале Пашман — один из самых узнаваемых хорватских островков, и часть его предлагается потенциальным покупателям для застройки. Стать счастливым владельцем территории можно за 13 миллионов евро.

Остров, на котором нет роскошных отелей, вилл и ресторанов, пользуется популярностью, в частности, у знаменитостей.

Бейонсе отпраздновала свой 39-й день рождения на острове, и она бывает там несколько дней или даже недель каждый год, Майкл Джордан был там в прошлом году, а также Джефф Безос, — говорит Сильвестр Кардум, представитель владельца участка земли, выставленного на продажу.

Новому владельцу предлагают 40 тысяч квадратных метров, которые можно использовать для личных целей.

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Телеканал 24 По материалам:

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