13 млн евро: в Хорватии продают часть «острова любви» (фото) — Finance.ua
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13 млн евро: в Хорватии продают часть «острова любви» (фото)

Недвижимость
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Часть уникального острова Хорватии в форме сердца в Адриатическом море выставлена ​​на продажу. Туристы прозвали эту часть Галешняка «островом любви».
13 млн евро: в Хорватии продают часть «острова любви» (фото)
Необитаемый остров в канале Пашман — один из самых узнаваемых хорватских островков, и часть его предлагается потенциальным покупателям для застройки. Стать счастливым владельцем территории можно за 13 миллионов евро.
Остров, на котором нет роскошных отелей, вилл и ресторанов, пользуется популярностью, в частности, у знаменитостей.
Бейонсе отпраздновала свой 39-й день рождения на острове, и она бывает там несколько дней или даже недель каждый год, Майкл Джордан был там в прошлом году, а также Джефф Безос, — говорит Сильвестр Кардум, представитель владельца участка земли, выставленного на продажу.
Новому владельцу предлагают 40 тысяч квадратных метров, которые можно использовать для личных целей.
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По материалам:
Телеканал 24
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