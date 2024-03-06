11 стран присоединились к ІТ-коалиции — Минобороны Сегодня 17:23 — Казна и Политика

ІТ-коалиция объединила уже 11 государств и накопила достаточно вкладов для первых закупок по приоритетным запросам Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Укринформ.

«ІТ-коалиция — это важная долгосрочная инициатива, и мы благодарны партнерам за поддержку. Эстония и Люксембург демонстрируют подлинное лидерство и партнерство как страны, которые председательствуют в коалиции и помогают нам привлекать новых участников. Инициатива объединила уже 11 государств и накопила достаточно вкладов для первых закупок по нашим приоритетным запросам», — говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил партнеров за готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, а также Эстонию и Люксембург за их лидерство.

«Подписание соглашения о сотрудничестве сианет важным шагом в рамках IT-коалиции. Объединив наши ресурсы и опыт, мы можем раскрыть потенциал IT, который позволит нашим военным добиться информационного преимущества над врагом», — подчеркнул Умеров.

Он пригласил всех наших партнеров присоединяться к ІТ-коалиции, чтобы быть частью технологического прорыва в этой борьбе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что ІТ-коалиция, которую возглавит Эстония и Люксембург, помогает украинским Вооруженным силам выйти на новый уровень.

«Речь идет о связи, о центрах обработки данных, об архитектуре ІТ. Цель состоит в том, чтобы объединить лучший опыт вместе. Уже 11 стран присоединились к этой коалиции. У нас уже достаточно ресурсов, чтобы начать первые закупки. Мы очень надеемся, что это поможет украинским Вооруженным силам как можно быстрее победить», — сказал Певкур.

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес отметила, что IT-коалиция во главе с Люксембургом и Эстонией поддерживает ВСУ в развитии безопасной инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий.

«С момента ее официального запуска было создано хорошо структурированное управление. Первые заказы уже обнародованы. Для достижения поставленных целей будет применен поэтапный подход, основанный на приоритетах, определенных Украиной. Надежная и безопасная связь является ключевой для военного успеха Украины», — отметила Бакес.

Она призвала и другие страны присоединиться к этой инициативе.

Справка Finance.ua:

ІТ-коалиция — это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и ВСУ в сфере ІТ, связи и кибербезопасности.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.