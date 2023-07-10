107 миллионов образовательной субвенции перераспределят: куда направят средства — Finance.ua

107 миллионов образовательной субвенции перераспределят: куда направят средства Сегодня 19:45

Правительство согласовало перераспределение образовательной субвенции из госбюджета местным казнам на сумму 107 миллионов гривен. Деньги, в частности, направят на оплату труда учителям Херсона.

Деньги на зарплаты будут направлены с начислениями педагогов в общинах, в которых допустили ошибки при заполнении персональных данных учащихся. А также — учителям Херсонщины, в том числе и находящимся на простое.

На оплату труда педагогам Херсонщины дополнительно направят около 85 миллионов гривен, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также 7 июля правительство согласовало изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета на обустройство безопасных условий в школах, сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Телеканал 24 По материалам:

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