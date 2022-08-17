100% терминальной сети Украины будет принимать карты ПРОСТИР — НБУ Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

В течение ближайших двух месяцев большинство платежных терминалов банка будут настроены на обслуживание карт национальной платежной системы. А уже к концу года обновление терминальной сети полностью завершится.

Также с помощью карты ПРОСТИР можно будет снять наличные деньги в любом из более чем 600 банкоматов UKRSIBBANK.

«Мы благодарны UKRSIBBANK за принятое решение присоединить свою сеть к национальной платежной системе. Теперь каждый украинец будет иметь возможность осуществлять безналичные расчеты с использованием платежных карт любых платежных систем в любом уголке Украины. Такая возможность приобрела особое значение в условиях военного положения», — подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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