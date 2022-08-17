100% терминальной сети Украины будет принимать карты ПРОСТИР — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

100% терминальной сети Украины будет принимать карты ПРОСТИР — НБУ

Фондовый рынок
24
Теперь к НПС «Простир» подключен и Ukrsibbank BNP Paribas Group. Об этом сообщили в Нацбанке.
В течение ближайших двух месяцев большинство платежных терминалов банка будут настроены на обслуживание карт национальной платежной системы. А уже к концу года обновление терминальной сети полностью завершится.
Также с помощью карты ПРОСТИР можно будет снять наличные деньги в любом из более чем 600 банкоматов UKRSIBBANK.
«Мы благодарны UKRSIBBANK за принятое решение присоединить свою сеть к национальной платежной системе. Теперь каждый украинец будет иметь возможность осуществлять безналичные расчеты с использованием платежных карт любых платежных систем в любом уголке Украины. Такая возможность приобрела особое значение в условиях военного положения», — подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит 💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.