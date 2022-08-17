100% терминальной сети Украины будет принимать карты ПРОСТИР — НБУ
Теперь к НПС «Простир» подключен и Ukrsibbank BNP Paribas Group. Об этом сообщили в Нацбанке.
В течение ближайших двух месяцев большинство платежных терминалов банка будут настроены на обслуживание карт национальной платежной системы. А уже к концу года обновление терминальной сети полностью завершится.
Также с помощью карты ПРОСТИР можно будет снять наличные деньги в любом из более чем 600 банкоматов UKRSIBBANK.
«Мы благодарны UKRSIBBANK за принятое решение присоединить свою сеть к национальной платежной системе. Теперь каждый украинец будет иметь возможность осуществлять безналичные расчеты с использованием платежных карт любых платежных систем в любом уголке Украины. Такая возможность приобрела особое значение в условиях военного положения», — подчеркнул директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Поделиться новостью