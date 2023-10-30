100 дней работы государственного Sense Bank — Finance.ua

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100 дней работы государственного Sense Bank

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100 дней работы государственного Sense Bank
100 дней работы государственного Sense Bank
Рост доверия клиентов, участие в государственных программах, развитие инновационных продуктов и привлечение новых партнеров и клиентов. Sense Bank отчитывается о результатах первых 100 дней работы в статусе государственного банка.
Финансовые показатели
Sense Bank — прибыльный и ликвидный. Так, по состоянию на 1 октября 2023 г. прибыль составила 5,626 млрд грн. Показатель адекватности основного капитала (Н3) составил 16,77% при нормативе НБУ 7%, а норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) — 16,82% при нормативе 10%.
Кроме того, в сентябре 2023 года национальное уполномоченное рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Sense Bank на уровне uaAAА по национальной украинской шкале. Банк с рейтингом uaAAА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими финучреждениями.
Доверие клиентов
Около 11 миллиардов гривен — именно на такую сумму клиенты Sense Bank открыли срочные депозиты через 100 дней после перехода банка в государственную собственность, что составляет более 100 тысяч вкладов. Кроме того, 80% розничных клиентов за это время повторно разместили свои сбережения на депозитных счетах банка, что является одним из лучших показателей за время военного положения.
Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены собственника существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц. С момента национализации банк вырос в пассивах юридических лиц с 18,8 млрд. грн. до 36,4 млрд. грн. Так, прирост пассивов МСБ составил 29%, а портфель корпоративного бизнеса увеличился на 95%. Кроме того, участие предприятий государственного сектора в структуре пассивов банка составляет около 23%.
Активное кредитование бизнеса и населения
Sense Bank вернулся в активный режим кредитования предприятий и поддерживает как имеющихся, так и новых клиентов. В частности, банк возобновил участие в программе поддержки микро- и малого предпринимательства в Украине «Доступные кредиты 5−7-9». В настоящее время корпоративный блок рассматривает более 160 кредитных заявок от действующих и потенциальных клиентов на общую сумму более 18 млрд. грн.
Украинская финансовая жилищная компания акцептировала заявку Sense Bank на участие в государственной программе кредитования єОселя. После подписания Генерального соглашения с ПАО «Укрфинжилье» банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты на срок от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовых.
Технологии и безопасность
Руководство и команда разработки Sense Bank продолжает создание долгосрочной стратегии развития цифрового банка Sense SuperApp.
Эффект уже наблюдается. За 100 дней Sense SuperApp обновился 6 раз, улучшая привычные продукты и предлагая принципиально новые — команда активна в обоих направлениях. Свежим решением для всего украинского рынка стала услуга «Зарплата раньше», с которой клиенты могут получать часть своей зарплаты 25 числа каждого месяца, оплачивая комиссию только при использовании. Актуальные нововведения коснулись ФЛП-части цифрового банка: клиентам стало доступно быстрое открытие цифровой бизнес-карты, а их доверенным лицам — выпуск и перевыпуск бизнес-карты на свое имя с текущего счета онлайн. Системно улучшаются и базовые функции: за 100 дней это коснулось процессов онбординга, онлайн-покупки валюты, поиска отделений на карте, клиентской аналитики кредитных предложений, управления депозитами и т. д. Часть уникальных для Украины функций уже разработана и протестирована: их анонс ожидается в ближайшее время.
Один из ключевых элементов цифровой стратегии банка — абсолютная безопасность клиентских данных и денег в условиях войны. Системная работа в этом направлении велась и раньше: банк совершил миграцию в облачные центры обработки данных для дополнительной защиты клиентских, транзакционных и других данных, чтобы обеспечить непрерывную деятельность всех сервисов. Это новый технологический уровень банковского обслуживания, который только внедряют в Украине.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины с более чем 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс. юридических лиц и 86 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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