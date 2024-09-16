Минприроды сообщило о качестве воды в местах водозаборов Киевщины — Finance.ua

Минприроды сообщило о качестве воды в местах водозаборов Киевщины Сегодня 17:44 — Мир

Качество воды в местах водозаборов Киева на реке Десна по состоянию на 16 сентября находится в пределах нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в понедельник.

В пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода с 28,37 до 33,2 мг на кубический дециметр, при норме 30 мг на кубический дециметр. Растворенный кислород выше нормы, хоть и немного снизился с 6,22 до 5,4 мг на кубический дециметр. Рисков для осуществления водозабора нет, говорится в сообщении.

Загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрировано, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды реки Сейм на Черниговщине. Гибель рыбы не обнаружена, фиксируется потемнение воды.

По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено, рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, в августе была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм: речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о море рыбы в нем. Превышение химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не было обнаружено, загрязнения оказались органическими.

Угрозы питьевого водоснабжения населения в Черниговской и Сумской областях не было. В обеих реках было запрещено купание и лов рыбы. 5 сентября загрязняющие органические вещества дошли по Десне до Чернигова, передвигаясь по глубокой части реки отдельными пятнами и постепенно оседали на дно, 15 сентября они достигли Киевской области. По данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора украинской столицы.

В Сумской области в Сейме было собрано и захоронено более 12 тонн погибшей рыбы, а в Черниговской области в Десне и Сейме — 19 тонн.

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