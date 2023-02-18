10 вредных финансовых привычек, от которых нужно быстрее избавиться — Finance.ua
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10 вредных финансовых привычек, от которых нужно быстрее избавиться

Личные финансы
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10 вредных финансовых привычек, от которых нужно быстрее избавиться
10 вредных финансовых привычек, от которых нужно быстрее избавиться
Люди с примерно одинаковым уровнем дохода в результате могут иметь совершенно разные состояния. Так происходит из-за ряда факторов, среди которых ваши повседневные и, казалось бы, невинные привычки. Специалисты robota.ua назвали самые распространенные финансовые вредные привычки, которые нужно искоренить из своей жизни и ни в коем случае не передавать по наследству детям, если хотите иметь обеспеченное будущее.

Отсутствие сформированного бюджета

Как известно, деньги любят счет, а когда у вас нет четко сформированного бюджета, вы не ведете учет своих расходов — вы вредите своему благосостоянию. Если имеете привычку тратить все заработанное бездумно и начинать экономить, только когда на вашей карте осталось 100 грн до зарплаты, то это отрицательно сказывается на вашем финансовом положении.

Отсутствие финансовой подушки

Из первой вредной привычки следует следующая — когда вы не можете эффективно распланировать свой бюджет, вряд ли у вас получается экономить. Отсутствие сбережений делает вас уязвимым к непредсказуемым обстоятельствам и толкает в постоянные заимствования. Помните о золотом правиле: откладывать ежемесячно хотя бы 10% своего дохода. Тогда непредсказуемая болезнь или покупка новой техники не станет для вас финансовой катастрофой.

Жизнь взаймы

Это одна из самых вредных финансовых привычек. Вы постоянно приобретаете вещи в долг, проводите праздники в долг, живете в целом в долг... Долги накапливаются, и ваш доход сокращается с каждым новым займом. Научитесь жить на уровне доходов, и вы сможете позволить себе больше со временем.
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Ориентир на других

Вам хочется иметь последний iPhone, как у подруги, или купить машину, как у брата, однако вы не думаете над соответствием доходов их вещам. Если ваши друзья зарабатывают больше или живут более экономно и могут себе позволить вещи, о которых вы только мечтаете, не торопитесь за ними. Другие люди не должны контролировать ваши расходы, хоть и косвенно.

Необдуманные покупки

Поход в магазин без четкого списка или спонтанная покупка из-за эйфории от красного ценника способны принести больше вреда вашим финансам, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому перед походом в магазин изучите содержимое холодильника или шкафа и определите, что вам действительно нужно, а что вы приобретете и просто выбросите со временем.

Безналичные расчеты

Пользоваться банковской картой, конечно, удобно, особенно когда она привязана к вашему смартфону и для расчета в магазине не нужно даже доставать кошелек. А еще это безопасно и выгодно. Однако есть в таком виде расчета и минус — вы не чувствуете реальных денег и того, как тратите их. Уменьшить ущерб от безналичных расчетов можно только постоянным контролем за своими финансами на карте.

Сбережения «под матрасом»

Хорошо, что вы не тратите весь доход на мимолетные желания, а умеете распоряжаться своим бюджетом и экономить. Однако древняя привычка хранить свои сбережения «под матрасом» — вредна. С течением времени сэкономленные средства съедает инфляция и вы не получаете от них нужного материального воплощения. Финансовые советники отмечают, что деньги должны работать, поэтому лучше их инвестировать или хотя бы хранить на депозите.

Гонка за легким заработком

Вложение финансов в сомнительные инвестиционные проекты типа финансовых пирамид или соблазн легкой подработки в интернете с непонятными условиями — одна из самых вредных привычек. Таким образом у вас вряд ли приумножится достаток, только будете тратить и средства, и психическое здоровье.

Отсутствие финансовой дисциплины

Иногда кажется, что ничего страшного не случится, если не оплатить коммуналку, страховку или другой обязательный платеж в этом месяце и перенести его на более подходящий период. Это ошибочное мнение, ведь при несоблюдении сроков в некоторых случаях могут налагаться штрафы или платежи будут накапливаться из месяца в месяц, что лишь приведет к росту расходов.

Ненавистная работа

Целеустремленный работник, занимающийся работой по душе, всегда достигает большего и имеет лучший заработок. А работа где попало — вредная привычка, влияющая на ваше эмоциональное и финансовое удовлетворение жизнью. На рынке труда есть предложения, которые подарят вам больше финансов и реализацию на работе мечты.
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По материалам:
Finance.ua
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