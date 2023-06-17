10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика) — Finance.ua
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10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика)

Технологии&Авто
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10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика)
10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика)
Водителям важно знать и соблюдать все правила и требования Правил дорожного движения (ПДД). В разделе 31.4 ПДД перечислены различные требования, в соответствии с которыми эксплуатация легкового автомобиля может быть запрещена. Кроме того, за отсутствие отдельных вещей можно получить штраф.
10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика)
Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП, управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.
Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющего неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации, предусматривает наложение штрафа в размере 680 грн.
Повторное за год совершение любого из вышеперечисленных нарушений предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн. При этом водитель дополнительно будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.
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По материалам:
mmr.ua
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