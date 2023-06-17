10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика) — Finance.ua

10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

10 вещей, при отсутствии которых эксплуатация автомобиля запрещается (инфографика)

Водителям важно знать и соблюдать все правила и требования Правил дорожного движения (ПДД). В разделе 31.4 ПДД перечислены различные требования, в соответствии с которыми эксплуатация легкового автомобиля может быть запрещена. Кроме того, за отсутствие отдельных вещей можно получить штраф.

Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП, управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.

Согласно ч.1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющего неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации, предусматривает наложение штрафа в размере 680 грн.

Повторное за год совершение любого из вышеперечисленных нарушений предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн. При этом водитель дополнительно будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

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