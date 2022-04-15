10 вакансий с возможностью работать удаленно — Finance.ua

10 вакансий с возможностью работать удаленно

Сегодня 14:04 — Личные финансы

Портал по поиску работы Work.ua составил новую подборку предложений — эксперты отобрали вакансии с возможностью работать с любой точки мира.

JetMonsters — холдинг, объединивший несколько IT-проектов в сфере web-индустрии, открыл вакансию IT Recruiter. Ищут специалиста, который усилит команду.

Предложение подойдет кандидатам, которые:

хорошо разбираются в IT-сорсинге и рекрутинге, имеют опыт работы в IT-рекрутинге от 2-3 лет (желательно в продуктовой компании);

знают, где искать таланты в Украине;

умеют находить подход и общий язык с разработчиками, дизайнерами и другими IT-специалистами и работать в команде.

Работодатель предлагает удаленное сотрудничество (full-time) или, если есть желание, после окончания войны работать в офисах в Киеве или Николаеве. А еще разнообразие в работе с вакансиями (разные локации, технологии, уровень сложности) и сферами (веб-дизайн, игровая индустрия). Отправляйте резюме и указывайте желаемый уровень зарплаты.

Компания Load2Go приглашает присоединиться к команде и вместе совершать большие дела разработчика, имеющего глубокие знания и опыт разработки программного обеспечения для Android/iOS. У него будет возможность работать удаленно со сложными проектами на рынке США, создавать продукты, которые будут решать реальные проблемы пользователей.

Работодатель заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и обещает зарплату 87000-146000 грн. От кандидата требуется опыт разработки коммерческого программного обеспечения не менее 2 лет, знание Kotlin, Java, владение английским языком на среднем уровне и выше.

Softum — продуктовая IT-компания, занимающаяся разработкой и продвижением собственного продукта, сейчас ищет в свою команду CRM-manager.

На этой должности нужно будет координировать работу потоков уведомлений, создавать, поддерживать и контролировать рекламные акции; взаимодействовать с Development и Product-отделами; собирать и анализировать информацию, подавать отчетность по факту выполнения задач и т.д.

На период войны работа в удаленном формате, после войны — в офисе. Работодатель просит соискателей указать в резюме желаемый уровень заработной платы.

Международная онлайн-школа английского языка Study Less ищет идеального кандидата, который владеет английским языком на уровне B2 и выше, готов показывать результат, любит людей и кайфует от учительства.

У учителя будут следующие обязанности:

работать part-time от 20 часов в неделю или full-time от 40 часов в неделю;

курировать студентов: проверять домашнее задание на платформе, мотивировать, поддерживать;

проводить индивидуальные и групповые занятия.

Study Less предлагает работу онлайн и свободный график работы по договоренностям, корпоративное обучение и зарплату в 15000-20000 грн.

AAA Game Art Studio в связи с активным развитием открыла вакансию Project manager. Для работы нужно иметь знание английского языка уровня не ниже Intermediate; опыт работы в CRM и системах тайм-менеджмента, в gamedev и art-индустрии; уметь планировать, структурировать, автоматизировать свою работу.

Компания предлагает гибкий график, полностью удаленную работу, своевременную выплату заработной платы в 13000-27000 грн и перспективу ее пересмотра по результатам работы. Обязательным условием рассмотрения кандидатов является выполнение тестового задания.

IT-компания Squro готова предоставить рабочее место для бухгалтера по учету юридических лиц в удаленном формате. Рассматривают кандидатов из Ивано-Франковска, Ужгорода, Киева и стран Европы.

Тому, кто станет частью дружной команды Squro, обещают высокий уровень дохода (по результатам собеседования); реальную возможность карьерного и профессионального роста; оплачиваемые отпуска и больничные.

12 000 грн и удаленную работу предлагает ООО «Бип Авто» кандидатам, которые разбираются в специфике телефонных продаж, знают устройство автомобиля, владеют ПК и специализированными программами по подбору автозапчастей — 1С, MS Office.

Что нужно делать:

принимать входящие звонки от клиентов, оказывать помощь в подборе запчастей на иномарки;

контролировать дебиторскую задолженность;

информировать и консультировать клиента относительно сроков доставки товара;

оформлять необходимую документацию.

Shevchenko — это украинский бренд женской одежды, созданный сестрами-близнецами. Именно сейчас компания находится в поисках швеи, которая сможет работать у себя дома, имеет швейную машину и оверлок, а самое главное — шьет качественно и с любовью.

К возможности работать из дома прилагается индивидуальный график работы, работа с красивыми и качественными вещами — платья, рубашки, блузы, зарплата 5000-13000 грн. Обратите внимание, что в резюме нужно добавить сопроводительное письмо.

Компания «ИнТекст», лидер переводческой отрасли в Украине, приглашает к сотрудничеству переводчика/редактора текстов с немецкого на украинский язык по тематике: бизнес, реклама, социальные науки и т.д.

Кроме стандартных требований к кандидату-переводчику, работодатель указал скорость перевода 3-6 страниц/день. Плюсом станет опыт работы с САТ-инструментами.

Здесь вы получите возможность работать удаленно и самостоятельно формировать свой график, профессиональный рост на основании обратной связи опытных редакторов. Выплата зарплаты 2 раза в месяц.

Для выполнения новых проектов с международными партнерами компания BIM-Architecture and Engineering ищет специалиста с:

высшим образованием по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;

опытом работы инженером-конструктором 1-2 года;

умением при работе выявить неточности и коллизии.

Предстоит проектировать большие общественные/жилищные объекты по системе BIM для зарубежных клиентов, создавать модели на основании вертикальной конструктивной схемы и чертежи 2D-, 3D-конструкции в виде проектной документации.

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