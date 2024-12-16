10 спортивных авто с пробегом по доступной цене — Finance.ua

10 спортивных авто с пробегом по доступной цене Сегодня 07:40 — Фондовый рынок

10 спортивных авто с пробегом по доступной цене

Автомобилисты ценят спортивные автомобили за их скорость и удовольствие от вождения. Тем не менее далеко не у всех людей есть сотни тысяч долларов, чтобы позволить себя их купить.

Даг Де Муро назвал 10 спортивных моделей с пробегом, которые можно выгодно купить на вторичном рынке, пишет GOBankingRates

Aston Martin DB9

Спорткар Aston Martin DB9 сочетает в себе спортивность и роскошь. По словам Дага Де Муро, это достаточно комфортная модель, которую можно найти с автоматической коробкой переключения передач или «механикой» в зависимости от предпочтений.

Aston Martin DB9 оснащен 5,9-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью от 456 до 547 л.с. в зависимости от модификации. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Эксперт поделился, что Aston Martin DB9 ранних лет выпуска можно купить на вторичном рынке в хорошем состоянии примерно за 40 000 долларов. Это существенно ниже первоначальной стоимости модели.

Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin V8 Vantage компактнее DB9 и не такой роскошный, но у этой модели более спортивный характер, подчеркивает эксперт. Также он заявил, что этот спорткар довольно надежный, если его своевременно обслуживать.

По словам Дага Де Муро, подержанный Aston Martin V8 Vantage, как и DB9, можно найти примерно за 40 000 долларов.

За эти деньги новый владелец получит спортивный автомобиль с 4,3-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью от 385 до 416 л.с. в зависимости от модификации. Модель способна развивать скорость 280 км/ч и разгонится до первой сотни менее чем за пять секунд.

Audi RS5

Спорткар Audi RS5 первого поколения предлагает отличные характеристики за приемлемый ценник, считает эксперт. Он рассказал, что эту модель можно приобрести с пробегом примерно за 25 000 долларов.

За эти деньги новый владелец получит спорткар с 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 450 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а наибольшая скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Audi TT RS

Даг Де Муро заявил, что Audi TT имеет репутацию «мягкого» спортивного автомобиля, но спортивная модификация RS выводит эту модель на новый уровень.

Первое поколение Audi TT RS оснащалось 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 340 или 360 л.с. в зависимости от года выпуска. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,6 секунды, а наибольшая скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Эксперт отметил, что Audi TT RS на вторичном рынке продается примерно за те же деньги, что и RS5.

BMW 1-Series (E82)

Купе BMW 1-Series (E82) предлагает приятную управляемость и довольно неплохие характеристики по своей цене, поделился эксперт. Он рассказал, что за 10 000 долларов можно найти неплохой экземпляр, а при бюджете в 15 000 долларов владелец имеет больше шансов приобрести автомобиль в отличном состоянии и с небольшим пробегом.

На выбор предлагалось сразу несколько двигателей. Поэтому на вторичном рынке можно подобрать автомобиль на своей вкус.

Chevrolet Corvette Z06 (C5)

Chevrolet Corvette Z06 (C5) оборудован 5,7-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 411 л.с.

По словам эксперта, у Chevrolet Corvette Z06 тоже приятная управляемость. Он отметил, что на вторичном рынке этот автомобиль можно купить по цене от 20 000 до 30 000 долларов.

Dodge Viper RT/10

Dodge Viper RT/10 понравится людям, которые хотят «вернуться в 90-е годы», сказал эксперт. Он добавил, что это не самый безопасный автомобиль, но он может подарить много эмоций от вождения.

Dodge Viper RT/10 оборудован 8,0-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 406 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, а наибольшая скорость составляет 266 км/ч.

Даг Де Муро признался, что это не самый практичный автомобиль. Тем не менее ему сложно найти конкурента.

Mazda Miata/MX-5 (ND)

Mazda MX-5 (Miata в США) завоевала репутацию недорогого и спортивного автомобиля с отточенной управляемостью. Эксперт отметил, что эта модель приятно водит.

По словам Дага Де Муро, Mazda MX-5 четвертого поколения можно найти в хорошем состоянии на вторичном рынке примерно за 20 000 долларов. За эти деньги новый владелец получит стильный спортивный автомобиль с открытым верхом.

Nissan 350Z

Эксперт удивлен тем, что Nissan 350Z так и не стала культовой моделью, несмотря на неплохие характеристики, стильный дизайн и высокий уровень надежности. Он рассказал, что этот спорткар с пробегом можно приобрести всего за 10 000 долларов.

Nissan 350Z оборудован 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью от 283 до 313 л.с. в зависимости от модификации. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды и развивать скорость до 250 км/ч.

Porsche 911 (996)

Porsche 911 является культовым спорткаром и модель в кузове 996 не является исключением. По словам эксперта, этот автомобиль стал современной классикой с приятной управляемостью и отличными характеристиками.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.