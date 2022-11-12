10 самых перспективных городов Европы для инвестиций в недвижимость — Finance.ua
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10 самых перспективных городов Европы для инвестиций в недвижимость

Недвижимость
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10 самых перспективных городов Европы для инвестиций в недвижимость
10 самых перспективных городов Европы для инвестиций в недвижимость, freepik.com
Полномасштабное вторжение россии в Украину повлияло как на политическую, так и экономическую сферу Европы. Изменения коснулись, в частности, рынка недвижимости. В настоящее время 7 из 10 опрошенных аналитиков убеждены, что до конца 2022 года еврозона войдет в рецессию, что повлечет за собой ряд неблагоприятных факторов для инвесторов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Института городских земель и глобальной консалтинговой компании PwC. В отчете Emerging Trends in Real Estate in 2023 собраны главные тенденции рынка недвижимости Европы в 2023 году.
Опрошенные эксперты заявили, что война в Украине в дальнейшем будет влиять на европейские рынки жилья. Это обусловлено, прежде всего, ростом цен на энергию, высокой инфляцией и ростом процентных ставок. Прогнозы резко контрастируют с прошлогодним анализом, когда большинство респондентов ожидали улучшения делового климата после стабилизации эпидемиологической ситуации.

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Общие инвестиционные перспективы для 30 проанализированных городов не особенно благоприятны, если сравнивать их с анализом, опубликованным в конце 2021 года.
Респонденты подчеркнули, что даже такие «безопасные гавани» для инвесторов как Франкфурт, Мюнхен и Гамбург находятся в зоне риска. К тому же эксперты сходятся во мнении, что восстановления отрасли не произойдет до начала 2024 года. Однако маловероятно, что ликвидность вообще исчезнет.

10 наиболее перспективных городов Европы для инвестиций в 2023 году:

  • Лондон, Великобритания;
  • Париж, Франция;
  • Берлин, Германия;
  • Мадрид, Испания;
  • Мюнхен, Германия;
  • Амстердам, Нидерланды;
  • Франкфурт, Германия;
  • Гамбург, Германия;
  • Барселона, Испания;
  • Милан, Италия.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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