10 мифов о ремнях безопасности — Finance.ua

10 мифов о ремнях безопасности Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

Патрульная полиция Украины назвала 10 мифов об использовании ремней безопасности.

Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании авто — в 5 раз.

Санкция ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП предусматривает штраф в размере 510 гривен. Но стоит ли ваша жизнь этих денег?

Миф № 1. Ремень мешает выбраться из горящего или тонущего автомобиля

Современные ремни снимаются одним щелчком. Наибольшую опасность представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

Миф № 2. На небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать

Непристегнутый водитель при лобовом столкновении имеет высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть.

Миф № 3. Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках

Даже при столкновении на скорости 30 км/ч вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно.

Миф № 4. При путешествиях на небольшие расстояния пояса безопасности не нужны

Согласно статистике, 75% случаев гибели водителя происходят в пределах 40 километров от его дома.

Миф № 5. Пассажирам, сидящим на заднем сиденье, пристегиваться необязательно

Это крайне опасно не только для самих пассажиров: водителя может убить даже вылетевший с заднего сиденья ребенок. Также не стоит забывать о переворачивании машины — здесь альтернативы не существует.

Миф № 6. Наиболее безопасное место в авто — за водителем

Это место в авто только кажется более безопасным. Пассажир, не пристегивающийся на заднем сиденье, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из авто люди погибают.

Миф № 7. При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

Безусловно, статистика свидетельствует, что у пассажира, оказавшегося во время ДТП вне салона, есть шанс на сохранение жизни. 1 из 100. Готовы рискнуть? Самая большая опасность во время аварии — это удар о части салона.

Миф № 8. Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны

Подушка при вскрытии движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает «встретиться» с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

Миф № 9. Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека

Ремень может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел позвоночника, ведь во время резкого торможения тело по инерции продолжает двигаться вперед. Однако, эти травмы ничто по сравнению с теми повреждениями, которые подстерегают пассажиров и водителя без ремней.

Миф № 10. Пользоваться ремнем безопасности неудобно

Привыкнуть к ремню можно путем регулярного его использования. В таком случае у непристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта при отсутствии ремня.

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