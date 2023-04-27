10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях — Finance.ua
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10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях

Технологии&Авто
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10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях
10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях
Даже при бережном отношении, регулярном сервисном обслуживании и деликатном режиме вождения машины из дешевых компонентов и материалов не смогут прослужить вам долгие годы.
Обслуживание автомобиля является важным этапом при эксплуатации транспортного средства, обязательным для машин любого ценового сегмента, класса и целевого назначения. Необходимость обслуживать транспортное средство возникает через определенное время или пробег, причем затраты на эти мероприятия у всех автовладельцев разные.
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При этом важно понимать разницу между эксплуатационными расходами и сервисным обслуживанием. К первой категории относятся все расходы по поддержанию автомобиля в исправном состоянии. Среди них: покупка топлива и расходных материалов, оплата парковочных услуг, страховые взносы, налоговые сборы и т.д. Под обслуживанием подразумеваются ремонтные работы, причем как регламентные, так и внеплановые.
Чтобы определить список наиболее затратных в обслуживании автомобилей, необходимо сформировать конкретные рамки и критерии. Конечно, здесь не будут представлены премиальные марки: Bentley, Lamborghini, Ferrari и т.п.
Расходы на содержание таких машин заведомо колоссальны.
1. Land Rover Discovery
2. Mercedes-Benz S-клас W221.
3. Volkswagen Passat.
4. BMW 7 Series.
5. Ford Mustang.
6. Porsche Cayenne Turbo.
7. Nissan Maxima.
8. Audi A8.
9. Subaru Forester.
10. Mazda 6.

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По материалам:
Автотема
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