10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях — Finance.ua

10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях Сегодня 21:33 — Технологии&Авто

10 машин, способных разорить своих владельцев на обслуживании и запчастях

Даже при бережном отношении, регулярном сервисном обслуживании и деликатном режиме вождения машины из дешевых компонентов и материалов не смогут прослужить вам долгие годы.

Обслуживание автомобиля является важным этапом при эксплуатации транспортного средства, обязательным для машин любого ценового сегмента, класса и целевого назначения. Необходимость обслуживать транспортное средство возникает через определенное время или пробег, причем затраты на эти мероприятия у всех автовладельцев разные.

При этом важно понимать разницу между эксплуатационными расходами и сервисным обслуживанием. К первой категории относятся все расходы по поддержанию автомобиля в исправном состоянии. Среди них: покупка топлива и расходных материалов, оплата парковочных услуг, страховые взносы, налоговые сборы и т.д. Под обслуживанием подразумеваются ремонтные работы, причем как регламентные, так и внеплановые.

Чтобы определить список наиболее затратных в обслуживании автомобилей, необходимо сформировать конкретные рамки и критерии. Конечно, здесь не будут представлены премиальные марки: Bentley, Lamborghini, Ferrari и т.п.

Расходы на содержание таких машин заведомо колоссальны.

1. Land Rover Discovery

2. Mercedes-Benz S-клас W221.

3. Volkswagen Passat.

4. BMW 7 Series.

5. Ford Mustang.

6. Porsche Cayenne Turbo.

7. Nissan Maxima.

8. Audi A8.

9. Subaru Forester.

10. Mazda 6.

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