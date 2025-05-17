10 лучших среди доступных подержанных кроссоверов — Finance.ua

10 лучших среди доступных подержанных кроссоверов Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

10 лучших среди доступных подержанных кроссоверов

Большинство автопроизводителей в настоящее время выпускают кроссоверы. Однако далеко не все эти модели следует рассматривать до покупки.

В MarketWatch назвали 10 лучших недорогих компактных кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, эти модели подойдут многим водителям.

Какие авто в лидерах

Кроссовер Honda CR-V стал лидером этого рейтинга. Эксперты отметили, что эта модель превосходит своих конкурентов.

В издании поделились, что Honda CR-V предлагает практичный интерьер и приятную управляемость. Также модель получила широкий набор стандартных систем безопасности.

Эксперты посоветовали обратить внимание на среднюю комплектацию Honda CR-V. Они подчеркнули, что эту модель можно купить с системой полного привода и всем необходимым оборудованием.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом:

Honda CR-V (2018 год). Toyota RAV4 (2018 год). Mazda CX-5 (2020 год). Subaru Forester (2019). Chevrolet Equinox (2021 год). GMC Terrain (2020 год). Hyundai Tucson (2021). Nissan Rogue (2020 год). Volkswagen Tiguan (2019 год). Ford Escape (2021 год).

УНІАН По материалам:

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