10 лучших среди доступных подержанных кроссоверов — Finance.ua

10 лучших среди доступных подержанных кроссоверов
Большинство автопроизводителей в настоящее время выпускают кроссоверы. Однако далеко не все эти модели следует рассматривать до покупки.
В MarketWatch назвали 10 лучших недорогих компактных кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, эти модели подойдут многим водителям.
Какие авто в лидерах
Кроссовер Honda CR-V стал лидером этого рейтинга. Эксперты отметили, что эта модель превосходит своих конкурентов.
В издании поделились, что Honda CR-V предлагает практичный интерьер и приятную управляемость. Также модель получила широкий набор стандартных систем безопасности.
Эксперты посоветовали обратить внимание на среднюю комплектацию Honda CR-V. Они подчеркнули, что эту модель можно купить с системой полного привода и всем необходимым оборудованием.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом:
- Honda CR-V (2018 год).
- Toyota RAV4 (2018 год).
- Mazda CX-5 (2020 год).
- Subaru Forester (2019).
- Chevrolet Equinox (2021 год).
- GMC Terrain (2020 год).
- Hyundai Tucson (2021).
- Nissan Rogue (2020 год).
- Volkswagen Tiguan (2019 год).
- Ford Escape (2021 год).
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