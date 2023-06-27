10 лучших подержанных автомобилей с полным приводом — Finance.ua

10 лучших подержанных автомобилей с полным приводом Сегодня 04:44 — Технологии&Авто

10 лучших подержанных автомобилей с полным приводом

Рынок подержанных автомобилей сейчас, пожалуй, популярен как никогда. Здесь можно найти автомобиль на любой вкус и кошелек, не исключение и авто с полным приводом. Делимся десяткой лучших автомобилей 4×4 на вторичном рынке, среди которых есть не только внедорожники, но и несколько комфортабельных производительных седанов.

10. Honda Legend 2005−2012

Для многих владельцев этого авто оно остается одним из самых лучших в жизни. Бензиновый V6 имеет 295 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента, передаваемых на дорогу через сложную систему полного привода. Поездка на Legend не является эталоном комфорта, но владельцы сообщают о потрясающей надежности и в восторге от управляемости автомобиля. В обслуживании не самая дешевая машина, но найти такую ​​можно от 6500 долларов.

9. Rover 75 1999−2005

Это уже настоящая классика, особенно потому, что 75-й появился именно тогда, когда его время прошло, и он больше напоминает автомобили 80-х, чем поздних 90-х. Это очень удачное воспроизведение классических британских авто с акцентом на комфорт. Притом что стоят они очень дешево даже за модели, о которых хорошо заботились энтузиасты. Стиль этого авто стареет очень изящно, а качество езды остается фантастическим. Несмотря на то, что это сравнительно неизвестный автомобиль в Украине, на вторичном рынке достаточно много предложений от 3 до 7 тысяч долларов.

8. Skoda Superb 2008−2015

Проверенный покупателями народный автомобиль. Mk2 Superb базировался на платформе VW Group с удлиненной колесной базой и был гораздо более высокого качества, чем его прежний брат Octavia. Внутри тихо, комфортно и много места. Выбирайте плавный и мощный бензиновый 1.8 turbo вместо дизеля. Обращайте внимание на то, меняли ли масло каждый год, и на состояние коробки передач DSG. Вы сможете найти подержанный Superb по цене от 5 тысяч долларов.

7. Lexus GS 450H 2006−2009

Подержанный Lexus — это почти всегда беспроигрышный вариант. О безопасности, комфорте и надежности этих автомобилей ходят легенды. Одним из таких является и GS, который будет отличным вариантом, если вы ищете мощный и комфортный автомобиль для длительных поездок. Здесь тоже очень просторный салон, но если вы заполните его пассажирами, то багажник вряд ли вместит все их вещи. Приобрести такой автомобиль на украинском вторичном рынке можно за 8 тысяч долларов.

6. BMW 5 Series GT 2010−2016

Автомобили с полным приводом отлично подходят для путешествий — факт. Внедорожники — для путешествий по бездорожью, а полноприводные седаны, как этот — для путешествий шоссе и автобанам. Эта BMW сделает вашу поездку между разными городами и странами максимально комфортной и расслабляющей (и это касается и пассажиров). Если вы постоянно хотели больше путешествовать, но не могли найти мотивацию, то приобретите такой автомобиль и вы просто не будете хотеть вставать из-за руля. Найти такой автомобиль в Украине можно от 14 тысяч долларов США.

5. Jeep Cherokee 1993−2000

Если вы ищете внедорожник для развлечений и соревнований на бездорожье и планируете его модернизировать, то одной из лучших платформ для этого является проверенный годами JEEP. Это исключительно надежные автомобили. Cherokee серии XJ производился в США с 1983 года, но прибыл нам гораздо позже и не продавался в больших количествах. Вы, пожалуй, не найдете владельца такого авто, который не отзывался бы о нем с любовью. Заправлять Cherokee придется часто, здесь очень прожорливые двигатели, но проедут они более миллиона километров. Предложения на вторичном украинском рынке на такие авто стартуют от 5 тысяч долларов, но их сравнительно мало.

4. Land Rover Defender 1990−2016

Прекрасный британский вездеход, предлагающий едва ли не максимально возможную проходимость. Этот автомобиль может похвастаться технологичностью и множеством настроек полного привода. Пожалуй, лучший выбор, если вы планируете кругосветку и хотите избегать асфальтированных дорог. Стоит такая штука дорого: от 17 тысяч долларов за модель 90-х годов.

3. Toyota Land Cruiser 1984 — доныне

Можете остановиться здесь, если ищете максимально надежный автомобиль для бездорожья. Если планируете развлекаться на песках, болотах и ​​камнях, то ищите более старый Land Cruiser, а если хотите больше комфорта, то чем новее это авто, тем лучше. Предложений разных лет на вторичном рынке достаточно, и начинаются они от 10 тысяч долларов США.

2. Volkswagen Touareg 2002−2010

Автомобиль, породивший полдюжины альтернатив Volkswagen на своей платформе, всегда имел хорошую репутацию в автомобильной промышленности и был едва ли не эталоном для инженеров других производителей. Он привлекателен и надежен в форме первого поколения. Внедорожные возможности — не основная его особенность, но это привлекательный комфортный автомобиль, который порадует вас кучей настроек и вместительностью багажника и просторностью салона. На рынке подержанных авто предложений достаточно, начиная от 7 тысяч долларов.

1. Land Rover Discovery 2004−2009

Это точно ваш выбор, если вы ищете люксовый автомобиль, который не боится испачкаться и довезет вас до места назначения, не зависимо от того есть ли там дорога. Учитывая свой возраст, Discovery все еще выглядит удивительно стильно и кроме комфорта и внедорожных умений предложит вам отличную практичность и мощность. Прекрасный универсальный автомобиль, который можно найти на вторичном рынке от 10 тысяч долларов. Выбирать придется придирчиво, но предложений достаточно.

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.