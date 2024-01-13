10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году: список — Finance.ua
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10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году: список

Мир
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10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году: список
10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году: список, www.moyaeuropa.com.ua
Ежегодный отчет ЕС о качестве жизни в европейских странах показал, что около 90% жителей ЕС удовлетворены жизнью в своем городе. При этом аналитики отметили, что меньшие города стали восприниматься людьми как лучшие варианты во многих аспектах.
В частности, в вопросах здравоохранения, безопасности, доступности жилья и государственного управления. К тому же такие города являются лучшим вариантом для пожилых людей, семей с детьми и мигрантов.
Какие города попали в десятку лидеров, а какие, наоборот, не рекомендованы к переезду в 2024 году — рассказываем далее в материале со ссылкой на SchengenVisaInfo.

Рейтинг лучших городов для жизни

Почетное первое место занял швейцарский город Цюрих. Так, основываясь на удовлетворенности местных жителей своей жизнью, этот город был признан не только самым дорогим в мире, но и самым лучшим для переезда в 2024 году. Здесь 97% опрошенных жителей полностью удовлетворены городом.
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Второе и третье место разделили между собой Копенгаген (Дания) и Гронинген (Нидерланды) — по 96% удовлетворенных жителей.
Далее рейтинг лидеров выглядит так:
  • Гданьск (Польша) — 95%
  • Лейпциг (Германия) — 95%
  • Стокгольм (Швеция) — 95%
  • Женева (Швейцария) — 95%
  • Росток (Германия) — 94%
  • Клуж-Напока (Румыния) — 94%
  • Брага (Португалия) — 94%
При этом Гронинген, Брага и Гданьск попали в десятку городов, считающихся лучшими для переезда и проживания иммигрантов. В этом списке также отметили Кардифф, Глазго и Тайнсайд (Великобритания), Лиссабон (Португалия), Барселона (Испания), Гамбург (Германия) и Хельсинки (Финляндия).

Куда не стоит переезжать в 2024 году

Самый низкий уровень удовлетворенности жизнью в своем городе зафиксирован в Палермо, Риме и Неаполе (Италия), Афинах (Греция), Стамбуле (Турция), Тиране (Албания), Белграде (Сербия), Скопье (Северная Македония), Мишкольце (Венгрия) и Подгорице (Черногория).
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По материалам:
visitukraine.today
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