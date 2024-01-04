Какие страны в Европе самые счастливые: индекс Евростата — Finance.ua

Какие страны в Европе самые счастливые: индекс Евростата Сегодня 08:01 — Мир

Какие страны в Европе самые счастливые: индекс Евростата

Эксперты определили страну Европы, в которой живут самые счастливые люди. Евростат опубликовал ежегодный отчет о «показателях качества жизни», пишет Independent

Индекс счастья в ЕС

Опрос жителей был проведен во всех странах-членах ЕС. Австрия получила самый высокий балл из всех 27 стран блока. Сразу три государства — Польша, Финляндия и Румыния — заняли второе место, набрав по 7,7. Франция, Италия и Испания, одни из самых мощных экономик Евросоюза, имели средний показатель 7,1 из 10 баллов.

Одной из самых несчастных стран неожиданно оказалась Германия. У этого государства показатель 6,5. Она смогла опередить только Болгарию.

Самый низкий балл в рейтинге получила Болгария с результатом 5,6 балла. Это единственная страна ЕС, набравшая менее 6 баллов по общему индексу удовлетворенности жизнью.

Зачем нужен «рейтинг счастья»

При составлении этого рейтинга Евростат хотел зафиксировать тенденции субъективного благосостояния жителей Европы. Эксперты отметили, что граждане ЕС преимущественно полностью удовлетворены своей жизнью, если имеют в среднем 7,1 из 10 баллов.

Примечательно, что на уровень благосостояния респондентов влияет не только материальное состояние. Важны и такие факторы, как финансовая стабильность, уровень образования и семейные ценности.

Интересно отметить, что некоторые страны, которые в недалеком прошлом ассоциировались с низким уровнем доходов — такие как Румыния и Польша — оказались среди стран, где удовлетворенность жизнью самая высокая, что свидетельствует о сложности связи между субъективным благосостоянием и экономическим благосостоянием, — подчеркнули в Евростате.

По результатам другого важного опроса Gallup, статус самой счастливой страны в мире уже 6-й год сохраняет Финляндия.

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Телеканал 24 По материалам:

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