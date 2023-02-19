10 лучших городов для любителей уличной еды — Finance.ua
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10 лучших городов для любителей уличной еды

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Французский Париж признали мировой столицей уличной еды. Самыми популярными там стали блины.
По результатам исследования, 76% заведений уличной еды во французской столице получили четыре звезды. Самой популярной уличной едой в Париже признали блины — местная La Creperie заняла первое место среди уличной еды в городе. Один пользователь описал их как «лучшие блины» в городе.
Но Париж — это не только блины и круассаны, это также одни из лучших в Европе уличных блюд Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в районе Маре туристы смогут отведать вкусный фалафель или домашнюю халу.
Афины заняли второе место в списке, и по данным Tripadvisor, у них 222 заведения уличной еды. Основные моменты городской уличной еды включают сувлаки, куру, разновидность пирога с творожной начинкой и морепродукты на вынос. Афины также известны своими сладостями, и туристам стоит попробовать лукумадес — разновидность жареных греческих пончиков.
Третье место занял Рим, а пицца стала там самой популярной уличной едой для туристов. Пиццу в итальянской столице подают кусочками, часто по очень доступным ценам, идеальную закуску для смотрящих на площади людей. Туристы также могут взять пасту с собой или насладиться жареной щепкой в кляре. На десерт туристы могут отведать мороженое в одном из городских джелатерий или взять цукаты из каштанов в пекарне.

10 городов для любителей уличной еды

  1. Париж (Франция).
  2. Афины (Греция).
  3. Рим (Италия).
  4. Барселона (Испания).
  5. Будапешт (Венгрия).
  6. Лондон (Англия).
  7. Дубай (ОАЭ).
  8. Лиссабон (Португалия).
  9. Мадрид (Испания).
  10. Амстердам (Нидерланды).

Справка Finance.ua:

  • Рейтинг самых влиятельных направлений в мире. Список возглавил Париж, который любят за изысканную еду, искусство и высокую моду.
  • Согласно данным WTTC, Париж был избран самым мощным городом в мире с сектором путешествий и туризма стоимостью почти 36 миллиардов долларов США в прошлом году. WTTC также прогнозирует, что в течение следующих десяти лет Париж опустится на третье место, даже если его стоимость вырастет до более чем 49 миллиардов долларов.
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По материалам:
Телеканал 24
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