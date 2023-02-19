10 лучших городов для любителей уличной еды — Finance.ua

10 лучших городов для любителей уличной еды Сегодня 21:45 — Личные финансы

Французский Париж признали мировой столицей уличной еды. Самыми популярными там стали блины.

По результатам исследования, 76% заведений уличной еды во французской столице получили четыре звезды. Самой популярной уличной едой в Париже признали блины — местная La Creperie заняла первое место среди уличной еды в городе. Один пользователь описал их как «лучшие блины» в городе.

Но Париж — это не только блины и круассаны, это также одни из лучших в Европе уличных блюд Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в районе Маре туристы смогут отведать вкусный фалафель или домашнюю халу.

Афины заняли второе место в списке, и по данным Tripadvisor, у них 222 заведения уличной еды. Основные моменты городской уличной еды включают сувлаки, куру, разновидность пирога с творожной начинкой и морепродукты на вынос. Афины также известны своими сладостями, и туристам стоит попробовать лукумадес — разновидность жареных греческих пончиков.

Третье место занял Рим, а пицца стала там самой популярной уличной едой для туристов. Пиццу в итальянской столице подают кусочками, часто по очень доступным ценам, идеальную закуску для смотрящих на площади людей. Туристы также могут взять пасту с собой или насладиться жареной щепкой в кляре. На десерт туристы могут отведать мороженое в одном из городских джелатерий или взять цукаты из каштанов в пекарне.

10 городов для любителей уличной еды

Париж (Франция). Афины (Греция). Рим (Италия). Барселона (Испания). Будапешт (Венгрия). Лондон (Англия). Дубай (ОАЭ). Лиссабон (Португалия). Мадрид (Испания). Амстердам (Нидерланды).

Справка Finance.ua:

Рейтинг самых влиятельных направлений в мире. Список возглавил Париж, который любят за изысканную еду, искусство и высокую моду.

Согласно данным WTTC, Париж был избран самым мощным городом в мире с сектором путешествий и туризма стоимостью почти 36 миллиардов долларов США в прошлом году. WTTC также прогнозирует, что в течение следующих десяти лет Париж опустится на третье место, даже если его стоимость вырастет до более чем 49 миллиардов долларов.

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Телеканал 24 По материалам:

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