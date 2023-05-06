10 компаний, которые сократили больше всего работников за последний год — Finance.ua

10 компаний, которые сократили больше всего работников за последний год Сегодня 23:02 — Фондовый рынок

10 компаний, которые сократили больше всего работников за последний год

В 2022 году увольнения технических работников стали новой реальностью, и, похоже, это продолжается и в 2023 году.

Компании, такие как Amazon и Meta, осуществляют увольнение работников с целью сбережения средств и повышения эффективности деятельности. Это связано со страхом рецессии вследствие высокой инфляции и повышением процентных ставок.

Amazon

В начале 2023 года Amazon объявила о планах сократить еще 9000 сотрудников в дополнение к ранее объявленным увольнениям, которые начались в ноябре 2022 года и продлились до января. Это событие коснулось более 18 000 сотрудников.

Такое решение со стороны компании было принято с целью оптимизировать издержки.

Во время пандемии коронавируса Amazon начал нанимать работников. По состоянию на конец 2021 года глобальное количество сотрудников компании выросло до более чем 1,6 миллиона по сравнению с 798 000 в четвертом квартале 2019 года.

Crypto.com

Сингапурская биржа цифровых активов Crypto.com уволит 20% своей рабочей силы.

Об этом сообщил ее соучредитель и главный исполнительный директор Крис Марсалек в своем блоге. Он не назвал реальное количество сокращенных рабочих мест.

По его словам, криптобиржа развивалась «амбициозно», но не смогла пережить крах криптоимперии Сэма Бенкмана-Фрида FTX без дальнейших сокращений.

Мета

Сотрудники Meta снова готовятся к тысяче дополнительных увольнений, поскольку компания находится в затруднительном положении, поэтому продолжает сокращать расходы.

Согласно отчету CNBC, Meta в апреле начала новый раунд увольнений. Компания немедленно сократит 4000 рабочих мест в рамках плана увольнений, предусматривающего 10 000 рабочих мест, о котором в компании объявили в начале 2023 года.

Microsoft

Корпорация Microsoft сокращает 10 000 рабочих мест для уменьшения затрат после пандемии и из-за слабости глобальной экономики.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил в своем блоге, что клиенты увеличили свои затраты на цифровые технологии после вспышки коронавируса в 2020-2021 годах, но теперь они стремительно падают.

Dell

Dell сократит около 6650 рабочих мест, или около 5% рабочей силы по всему миру, из-за падения спроса на ее персональные компьютеры.

Компания переживает рыночные условия, которые «продолжают ухудшаться с неопределенным будущим», — написал один из операционных директоров Джефф Кларк в памятке для сотрудников, согласно заявлению SEC.

Salesforce

Salesforce объявила, что сокращает около 10% своей рабочей силы, что повлияет более чем на 7000 сотрудников, а также закроет офисы на «определенных рынках».

В письме к сотрудникам генеральный директор Salesforce Марк Бениофф упомянул о «сложной» среде, в которой компания работает.

Twitter

Илон Маск, после того как купил Twitter, принял несколько важных решений, связанных с изменениями в корпоративной политике. Он сократил около 3700 сотрудников, это примерно половина персонала.

И гораздо больше сотрудников уволилось после того, как Маск изменил некоторые правила относительно работы из дома и написал, что он ожидает, что все работники будут соблюдать «жесткую» рабочую среду.

Маск заявил, что «нет другого выбора», кроме как уволить сотрудников, поскольку компания теряет 4 миллиона долларов в день.

Snap

Согласно отчету, опубликованному в Verge, Snap увольняет 20% своей рабочей силы, что равняется более 1000 сотрудников.

Увольнение коснется определенных отделов, включая специалистов по оборудованию и разработчиков.

У Snap был тяжелый год, в последний раз компания потеряла как доход, так и прибыль во втором квартале 2022 года. В своем письме для инвесторов за второй квартал 2022 года Snap сообщила, что не будет давать указания на текущий квартал, и сказала, что «предсказуемость остается невероятно сложной».

Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск приказал руководителям приостановить все наймы и подготовиться к сокращению рабочих мест, об этом стало известно Reuters.

Маск ссылался на «чрезвычайно плохое предчувствие» по отношению к экономике.

Согласно официальным данным The Wall Street Journal, сокращение будет касаться около 6000 сотрудников.

Zoom

Популярная платформа для видеоконференций увольняет 15% своей рабочей силы, это около 1300 работников.

Об этом сообщил генеральный директор Zoom Эрик Юань в своем блоге.

Сумасшедший рост Zoom был вызван карантином, связанным с Covid-19, но сейчас компания не так пользуется спросом, поскольку жизнь в большинстве уголков мира нормализовалась.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.