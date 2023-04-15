10 городов мира, которые следует обязательно посетить весной — Finance.ua

10 городов мира, которые следует обязательно посетить весной
Весна — прекрасное время года для путешествий. Был назван лучший город в мире, который стоит посетить в течение сезона, но британские туристы могут быть нежелательными.
Новое исследование, проведенное экспертами по путешествиям Bounce, выявило самый лучший город в мире для изучения весной, пишет express.co.uk.
Чтобы определить город-победитель, команда изучила среднее количество осадков, температуру и вещи, которые следует сделать в течение весны.
Лучшие города на весну:
- Амстердам, Нидерланды.
- Лондон, Великобритания.
- Прага, Чехия.
- Пекин, Китай.
- Рим, Италия.
- Лас-Вегас, США.
- Париж, Франция.
- Вена, Австрия.
- Мельбурн, Австралия
- Лос-Анджелес, США.
Амстердам возглавил список и был признан самым лучшим городом в мире для отдыха весной.
Туристы, собирающиеся в город в конце апреля, смогут присоединиться к городским празднованиям Дня Короля 27 апреля.
Люди выходят на улицы в оранжевых одеждах, чтобы отпраздновать день рождения короля Виллема Александра и танцевать до поздней ночи.
Весна — также лучшее время года, чтобы посетить увлекательные тюльпановые поля на Фестивале тюльпанов Кекенхоф.
Справка Finance.ua:
- Британские эксперты составили рейтинг самых дешевых и самых дорогих европейских курортов с учетом цен на кофе и пиво. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews. Чтобы определить самые дешевые направления в мире на 2023 год, авторы отчета сравнили стоимость восьми основных туристических товаров, включая кофе, пиво, солнцезащитный крем и обед из трех блюд.
- Столица Исландии с поразительной современной архитектурой и геотермальными бассейнами — одно из самых дорогих мест в Европе, где можно поесть и выпить. Здесь развивается крафтовое пивоварение и бурлит ночная жизнь, но вечерний отдых может сильно ударить по кошельку — бутылка пива или бокал вина обойдется почти в 10,25 евро. Счет за ужин из трех блюд на двоих с домашним вином составит около 156 евро.
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