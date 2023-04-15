10 городов мира, которые следует обязательно посетить весной — Finance.ua

10 городов мира, которые следует обязательно посетить весной Сегодня 10:24 — Личные финансы

10 городов мира, которые следует обязательно посетить весной

Весна — прекрасное время года для путешествий. Был назван лучший город в мире, который стоит посетить в течение сезона, но британские туристы могут быть нежелательными.

Новое исследование, проведенное экспертами по путешествиям Bounce, выявило самый лучший город в мире для изучения весной, пишет express.co.uk

Чтобы определить город-победитель, команда изучила среднее количество осадков, температуру и вещи, которые следует сделать в течение весны.

Лучшие города на весну:

Амстердам, Нидерланды.

Лондон, Великобритания.

Прага, Чехия.

Пекин, Китай.

Рим, Италия.

Лас-Вегас, США.

Париж, Франция.

Вена, Австрия.

Мельбурн, Австралия

Лос-Анджелес, США.

Амстердам возглавил список и был признан самым лучшим городом в мире для отдыха весной.

Туристы, собирающиеся в город в конце апреля, смогут присоединиться к городским празднованиям Дня Короля 27 апреля.

Люди выходят на улицы в оранжевых одеждах, чтобы отпраздновать день рождения короля Виллема Александра и танцевать до поздней ночи.

Весна — также лучшее время года, чтобы посетить увлекательные тюльпановые поля на Фестивале тюльпанов Кекенхоф.

Справка Finance.ua:

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Столица Исландии с поразительной современной архитектурой и геотермальными бассейнами — одно из самых дорогих мест в Европе, где можно поесть и выпить. Здесь развивается крафтовое пивоварение и бурлит ночная жизнь, но вечерний отдых может сильно ударить по кошельку — бутылка пива или бокал вина обойдется почти в 10,25 евро. Счет за ужин из трех блюд на двоих с домашним вином составит около 156 евро.



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