10 бесплатных курсов для освоения новых профессий и изучения языков — Finance.ua

10 бесплатных курсов для освоения новых профессий и изучения языков

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Потеря работы из-за войны и невозможности ее выполнять заставляет украинцев искать альтернативные пути к освоению новых профессий.

Мощную помощь в этом оказывают образовательные проекты, которые создали бесплатный доступ к собственным ресурсам: онлайн-платформам, мобильным приложениям, курсам, практикумам по многим направлениям деятельности.

Компьютерные, айтишные, дизайнерские, по изучению языков или помогающие открыть в себе фотографа, художника и даже слесаря.

Собрали для вас подборку бесплатных курсов для освоения новых профессий, пишет rabota.ua

EdEra (Education Era) — образовательный проект с бесплатными курсами для доступного обучения. К каждой лекции прилагается иллюстрированный конспект с пояснениями. Студенты еженедельно выполняют и сдают домашние задания. В конце курса сдают экзамен. Свободный график обучения. Выдается сертификат.

большинство бесплатные. Prometheus — одна из крупнейших образовательных платформ в Украине. Здесь можно прослушать курсы об информационной гигиене, цифровой безопасности журналистов, основах Е-data, веб-программировании с Python и JavaScript CS50. В общей сложности доступно более 250 курсов, есть некоторые платные, но в основном сейчас

Duolingo — бесплатная программа по изучению иностранных языков, имеет также украинский интерфейс. В приоритете — письменные уроки и диктанты. Изучение языков осуществляется в игровой форме, каждый последующий уровень игры становится сложнее. При выполнении задач зарабатывются линготы — виртуальные деньги. За них студент может «приобрести» переход на более высокий уровень или дополнительный закрытый доступ. Также пользователь платформы может добавлять друзей, чтобы соперничать с ними в достигнутых успехах по изучению языка. Действительно интересно и не скучно.

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Genius Space — это пространство для изучения новой профессии, роста в карьере или развития бизнеса. Все профессиональные курсы пока бесплатны для украинцев. В частности, можно научиться интернет-маркетингу, овладеть SMM или профессией project manager, HR manager, seo-специалист, WEB-дизайнер, бухгалтер ФЛП и т.д.

Coursera — крупный образовательный проект, где ведущие американские университеты предлагают сотни онлайн-курсов по разным предметам. Самые короткие курсы — 3 недели, самые длинные — 10 недель и более. Преподавателями устанавливается минимальное количество баллов, которое должен набрать каждый студент. После успешной учебы получается сертификат. Студент сам выбирает время для просмотра видеолекций, транслируемых на английском языке. Что важно — самые популярные у них украинские субтитры. Предоставляются домашние задания для выполнения.

uTalk — это приложение, которое поможет выучить иностранные языки. Его фишка в том, что программа для новичков базируется на изучении наиболее употребляемых и популярных слов и фраз любого из 149 языков, предлагаемых приложением.

Boosta Academy — онлайн-школа от IT-компании Boosta стремится облегчить переживания украинцам по поводу потери работы, предлагая освоить новую digital-профессию. Онлайн-школа предоставляет желающим бесплатный доступ ко всем своим курсам. На выбор предоставляется четыре направления: SEO&Linkbuilding, SMM и таргетинг, Customer Care: Support&Sales или фриланс на платформе Fiverr. Чтобы получить доступ к любому из них, необходимо заполнить форму Google

Кампстер — это интерактивная платформа для обучения онлайн. Здесь можно овладеть профессией копирайтера, выучить немецкий, английский или французский языки. Также доступны курсы по изучению таких программ как Adobe Photoshop, Microsoft Exel, введение в программирование и основы интернет-маркетинга.

Mondly — платформа, предоставляющая доступ к своим бесплатным мобильным курсам по изучению языков для всех украинцев, переехавших в европейские страны. Инициатива направлена на то, чтобы помочь преодолеть языковой барьер и чувствовать себя более комфортно при общении в чужой стране. Загрузите приложение и при регистрации укажите родной язык, чтобы получить премиум доступ.

Курсы программирования от ITVDN — бесплатный курс программирования для граждан Украины. Полученные знания помогут поскорее встать на ноги после войны, ведь программисты нужны в любой отрасли и любой стране. Чтобы начать обучение, нужно только зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету.

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