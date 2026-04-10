0 800 307 555
ру
0 800 307 555
10 актуальных вакансий в Military Tech

Личные финансы
66
Украинский оборонный сектор активно растет, а вместе с ним — и спрос на специалистов с разным опытом и уровнем подготовки.
Эксперты портала budni.robota.ua поделились отбором актуальных вакансий в сфере Military Tech — от бренд-менеджера до руководителя производства.

Менеджер по продажам в Vyriy

📍Киев. Украинская инженерная компания, ведущий производитель боевых беспилотных комплексов, активно внедряет системы роботизирования войны и решения из локализованных комплектующих.
На должность рассматривают кандидатов с:
  • не менее 2 лет опыта в бренд-маркетинге в технологическом или производственном секторе;
  • практическим опытом запуска продуктов на рынок;
  • навыками подготовки аналитических отчетов на основе исследований рынка, конкурентного анализа и внутренних бизнес-метрик;
  • опыт работы с продуктовым портфелем: каталогизация, подготовка презентаций, создание технических материалов, формирование USP.
Предлагается бесплатное корпоративное изучение английского языка, компенсация 50% стоимости обедов и свободный дресс-код.
Откликнуться

HR People Partner в «Генерал Черешня»

📍Киев. Украинская defence-tech компания, разрабатывающая и серийно производящая современные беспилотные летательные аппараты, включая FPV-дроны и дрона-перехватчики для противодействия воздушным угрозам. Все изделия создаются совместно с военными и по их запросу.
Среди обязанностей будущего HR People Partner:
  • построение и сопровождение процесса адаптации новых сотрудников;
  • проведение регулярных 1:1 встреч с членами команд;
  • работа с уровнем вовлеченности и мотивации работников;
  • участие в создании и усовершенствовании HR-процессов и инициатив, направленных на улучшение опыта работников;
  • сотрудничество с лидерами команд по развитию и удержанию талантов.
Откликнуться

Middle SMM Manager в «Атлон Авиа»

📍Киев. Украинское научно-производственное предприятие полного цикла создает передовые технологии в сфере БпЛА.
Работодатель обращает внимание на:
  • опыт работы в SMM от 2 лет;
  • опыт ведения брендовых аккаунтов в соцсетях (Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram);
  • практический опыт запуска и ведения таргетированной рекламы (Meta Ads);
  • уверенную работу с рекламными кабинетами;
  • понимание принципов performance-маркетинга;
  • базовое понимание информационной сохранности.
Гарантируется, в том числе: медицинское страхование с полной компенсацией, бронирование с первого рабочего дня, офисный формат работы в комфортном пространстве с обустроенным укрытием.
Откликнуться

Контролер ОТК в Blue Bird

📍Одесса. BlueBird (Голубая Птица) — украинская инженерная компания, создающая инновационные военные решения. Работает на пересечении оборонных разработок, программного обеспечения, искусственного интеллекта и систем безопасности.
Приглашают в команду контролера отдела технического контроля качества (ОТК).
Среди требований: базовые знания электротехники и радиотехники, умение работать с технической документацией, опыт работы в сфере контроля качества или на производстве будет преимуществом.
Предусматриваются следующие задачи в должности:
  • проведение входящего контроля качества материалов;
  • контроль качества готовой продукции на производстве;
  • участие в разработке инструкций и процедур по контролю качества;
  • подготовка отчетов по результатам проверок;
  • работа с технической документацией.
Откликнуться

Заместитель главного бухгалтера в «Эйрлоджикс»

📍Киев. Компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Среди обязанностей, с которыми знакомят в вакансии:
  • составление финансовой, налоговой и управленческой отчетности;
  • контроль ведения бухгалтерского учета на производстве, подготовка отчетов, калькуляций и сверок;
  • учет и контроль отчетности иностранных компаний;
  • подготовка, формирование и проверка регламентированной отчетности.
На что обращают внимание:
  • опыт ведения учета по МСФО и национальным стандартам;
  • обязательное знание английского языка;
  • опыт работы от 2 лет в производственных компаниях в должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.
Откликнуться

HR-менеджер у «Д.Ж.Е.Т.»

📍Киев. Компания, постоянно совершенствующая и развивающая свои мощности в производстве роботизированных средств военного назначения
При отборе обращают внимание на:
  • опыт работы в должности HR-менеджера;
  • практический опыт организации процессов preboarding, onboarding и адаптационных программ;
  • проактивность, способность инициировать изменения и усовершенствовать процессы;
  • умение работать с HR-аналитикой для оценки эффективности адаптационных программ.
Откликнуться

Техник по ремонту и обслуживанию в Tensore

📍Вишневое, Киевская область. Украинская технологическая компания, разрабатывающая современные решения для сил обороны Украины.
Приглашают в команду специалиста, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.
В вакансии указаны следующие требования к кандидатам:
  • уверенное использование ручного электроинструмента;
  • навыки диагностики, технического обслуживания и ремонта оборудования;
  • базовые знания механики и электричества;
  • умение читать технические схемы, инструкции и документацию.
Откликнуться

Руководитель производства в Frontline Robotics

📍Киев. Украинская MilTech-компания, разрабатывающая и производящая роботизированные системы для Сил безопасности и обороны Украины.
Ищут руководителя производства, в обязанности которого будет входить:
  • организация и развитие производства на базе существующей инфраструктуры, логистики и взаимодействия с R&D;
  • соблюдение, внедрение и оптимизация производственных процессов;
  • формирование и контроль выполнения планов найма, закупок и производственных мощностей;
  • построение и усовершенствование процессов на производственных линиях.
Откликнуться

Экономист по финансовой работе в «Милиг»

📍Киев. Украинский производитель электроники, объединяющий инновации, качество и практичность. Компания создает разумные решения для бизнеса и дома, ориентируясь на стабильность и технологическое развитие.
Ищут бухгалтера-экономиста с:
  • опытом работы в аналогичной должности в производственной сфере от 2 лет;
  • практическим опытом работы с номенклатурой и спецификациями;
  • уверенным владением BAS CORP/1С, MS Excel и другими учетными системами;
  • глубокими знаниями бухгалтерского учета и навыками экономического анализа
Откликнуться

Водитель категории В и С в «Боевые Птицы Украины»

📍Киев. Один из ведущих украинских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов для нужд сил обороны Украины.
Среди обязанностей:
  • безопасная и своевременная перевозка товаров по установленным маршрутам;
  • соблюдение правил дорожного движения и внутренних стандартов компании;
  • контроль технического состояния транспортного средства
Важным для работодателя является наличие водительских удостоверений категорий B и C (категории E и D будут преимуществом) и опыт управления транспортными средствами от 5 лет.
Предусматривается обязательное прохождение полиграфа.
Откликнуться
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в начале 2026 года количество вакансий на jobs.dou.ua в сфере deftech выросло до рекордных 3005 за I квартал. В то же время, изменилась география поиска кандидатов, а также структура найма на технические и нетехнические позиции.
По материалам:
Вакансии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems