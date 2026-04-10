10 актуальных вакансий в Military Tech
Украинский оборонный сектор активно растет, а вместе с ним — и спрос на специалистов с разным опытом и уровнем подготовки.
Эксперты портала budni.robota.ua поделились отбором актуальных вакансий в сфере Military Tech — от бренд-менеджера до руководителя производства.
Менеджер по продажам в Vyriy
📍Киев. Украинская инженерная компания, ведущий производитель боевых беспилотных комплексов, активно внедряет системы роботизирования войны и решения из локализованных комплектующих.
На должность рассматривают кандидатов с:
- не менее 2 лет опыта в бренд-маркетинге в технологическом или производственном секторе;
- практическим опытом запуска продуктов на рынок;
- навыками подготовки аналитических отчетов на основе исследований рынка, конкурентного анализа и внутренних бизнес-метрик;
- опыт работы с продуктовым портфелем: каталогизация, подготовка презентаций, создание технических материалов, формирование USP.
Предлагается бесплатное корпоративное изучение английского языка, компенсация 50% стоимости обедов и свободный дресс-код.
HR People Partner в «Генерал Черешня»
📍Киев. Украинская defence-tech компания, разрабатывающая и серийно производящая современные беспилотные летательные аппараты, включая FPV-дроны и дрона-перехватчики для противодействия воздушным угрозам. Все изделия создаются совместно с военными и по их запросу.
Среди обязанностей будущего HR People Partner:
- построение и сопровождение процесса адаптации новых сотрудников;
- проведение регулярных 1:1 встреч с членами команд;
- работа с уровнем вовлеченности и мотивации работников;
- участие в создании и усовершенствовании HR-процессов и инициатив, направленных на улучшение опыта работников;
- сотрудничество с лидерами команд по развитию и удержанию талантов.
Middle SMM Manager в «Атлон Авиа»
📍Киев. Украинское научно-производственное предприятие полного цикла создает передовые технологии в сфере БпЛА.
Работодатель обращает внимание на:
- опыт работы в SMM от 2 лет;
- опыт ведения брендовых аккаунтов в соцсетях (Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram);
- практический опыт запуска и ведения таргетированной рекламы (Meta Ads);
- уверенную работу с рекламными кабинетами;
- понимание принципов performance-маркетинга;
- базовое понимание информационной сохранности.
Гарантируется, в том числе: медицинское страхование с полной компенсацией, бронирование с первого рабочего дня, офисный формат работы в комфортном пространстве с обустроенным укрытием.
Контролер ОТК в Blue Bird
📍Одесса. BlueBird (Голубая Птица) — украинская инженерная компания, создающая инновационные военные решения. Работает на пересечении оборонных разработок, программного обеспечения, искусственного интеллекта и систем безопасности.
Приглашают в команду контролера отдела технического контроля качества (ОТК).
Среди требований: базовые знания электротехники и радиотехники, умение работать с технической документацией, опыт работы в сфере контроля качества или на производстве будет преимуществом.
Предусматриваются следующие задачи в должности:
- проведение входящего контроля качества материалов;
- контроль качества готовой продукции на производстве;
- участие в разработке инструкций и процедур по контролю качества;
- подготовка отчетов по результатам проверок;
- работа с технической документацией.
Заместитель главного бухгалтера в «Эйрлоджикс»
📍Киев. Компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Среди обязанностей, с которыми знакомят в вакансии:
- составление финансовой, налоговой и управленческой отчетности;
- контроль ведения бухгалтерского учета на производстве, подготовка отчетов, калькуляций и сверок;
- учет и контроль отчетности иностранных компаний;
- подготовка, формирование и проверка регламентированной отчетности.
На что обращают внимание:
- опыт ведения учета по МСФО и национальным стандартам;
- обязательное знание английского языка;
- опыт работы от 2 лет в производственных компаниях в должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.
HR-менеджер у «Д.Ж.Е.Т.»
📍Киев. Компания, постоянно совершенствующая и развивающая свои мощности в производстве роботизированных средств военного назначения
При отборе обращают внимание на:
- опыт работы в должности HR-менеджера;
- практический опыт организации процессов preboarding, onboarding и адаптационных программ;
- проактивность, способность инициировать изменения и усовершенствовать процессы;
- умение работать с HR-аналитикой для оценки эффективности адаптационных программ.
Техник по ремонту и обслуживанию в Tensore
📍Вишневое, Киевская область. Украинская технологическая компания, разрабатывающая современные решения для сил обороны Украины.
Приглашают в команду специалиста, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.
В вакансии указаны следующие требования к кандидатам:
- уверенное использование ручного электроинструмента;
- навыки диагностики, технического обслуживания и ремонта оборудования;
- базовые знания механики и электричества;
- умение читать технические схемы, инструкции и документацию.
Руководитель производства в Frontline Robotics
📍Киев. Украинская MilTech-компания, разрабатывающая и производящая роботизированные системы для Сил безопасности и обороны Украины.
Ищут руководителя производства, в обязанности которого будет входить:
- организация и развитие производства на базе существующей инфраструктуры, логистики и взаимодействия с R&D;
- соблюдение, внедрение и оптимизация производственных процессов;
- формирование и контроль выполнения планов найма, закупок и производственных мощностей;
- построение и усовершенствование процессов на производственных линиях.
Экономист по финансовой работе в «Милиг»
📍Киев. Украинский производитель электроники, объединяющий инновации, качество и практичность. Компания создает разумные решения для бизнеса и дома, ориентируясь на стабильность и технологическое развитие.
Ищут бухгалтера-экономиста с:
- опытом работы в аналогичной должности в производственной сфере от 2 лет;
- практическим опытом работы с номенклатурой и спецификациями;
- уверенным владением BAS CORP/1С, MS Excel и другими учетными системами;
- глубокими знаниями бухгалтерского учета и навыками экономического анализа
Водитель категории В и С в «Боевые Птицы Украины»
📍Киев. Один из ведущих украинских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов для нужд сил обороны Украины.
Среди обязанностей:
- безопасная и своевременная перевозка товаров по установленным маршрутам;
- соблюдение правил дорожного движения и внутренних стандартов компании;
- контроль технического состояния транспортного средства
Важным для работодателя является наличие водительских удостоверений категорий B и C (категории E и D будут преимуществом) и опыт управления транспортными средствами от 5 лет.
Предусматривается обязательное прохождение полиграфа.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в начале 2026 года количество вакансий на jobs.dou.ua в сфере deftech выросло до рекордных 3005 за I квартал. В то же время, изменилась география поиска кандидатов, а также структура найма на технические и нетехнические позиции.
