10 актуальных вакансий в Military Tech

Украинский оборонный сектор активно растет

Украинский оборонный сектор активно растет, а вместе с ним — и спрос на специалистов с разным опытом и уровнем подготовки.

Эксперты портала budni.robota.ua поделились отбором актуальных вакансий в сфере Military Tech — от бренд-менеджера до руководителя производства.

Менеджер по продажам в Vyriy

📍Киев. Украинская инженерная компания, ведущий производитель боевых беспилотных комплексов, активно внедряет системы роботизирования войны и решения из локализованных комплектующих.

На должность рассматривают кандидатов с:

не менее 2 лет опыта в бренд-маркетинге в технологическом или производственном секторе;

практическим опытом запуска продуктов на рынок;

навыками подготовки аналитических отчетов на основе исследований рынка, конкурентного анализа и внутренних бизнес-метрик;

опыт работы с продуктовым портфелем: каталогизация, подготовка презентаций, создание технических материалов, формирование USP.

Предлагается бесплатное корпоративное изучение английского языка, компенсация 50% стоимости обедов и свободный дресс-код.

HR People Partner в «Генерал Черешня»

📍Киев. Украинская defence-tech компания, разрабатывающая и серийно производящая современные беспилотные летательные аппараты, включая FPV-дроны и дрона-перехватчики для противодействия воздушным угрозам. Все изделия создаются совместно с военными и по их запросу.

Среди обязанностей будущего HR People Partner:

построение и сопровождение процесса адаптации новых сотрудников;

проведение регулярных 1:1 встреч с членами команд;

работа с уровнем вовлеченности и мотивации работников;

участие в создании и усовершенствовании HR-процессов и инициатив, направленных на улучшение опыта работников;

сотрудничество с лидерами команд по развитию и удержанию талантов.

Middle SMM Manager в «Атлон Авиа»

📍Киев. Украинское научно-производственное предприятие полного цикла создает передовые технологии в сфере БпЛА.

Работодатель обращает внимание на:

опыт работы в SMM от 2 лет;

опыт ведения брендовых аккаунтов в соцсетях (Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram);

практический опыт запуска и ведения таргетированной рекламы (Meta Ads);

уверенную работу с рекламными кабинетами;

понимание принципов performance-маркетинга;

базовое понимание информационной сохранности.

Гарантируется, в том числе: медицинское страхование с полной компенсацией, бронирование с первого рабочего дня, офисный формат работы в комфортном пространстве с обустроенным укрытием.

Контролер ОТК в Blue Bird

📍Одесса. BlueBird (Голубая Птица) — украинская инженерная компания, создающая инновационные военные решения. Работает на пересечении оборонных разработок, программного обеспечения, искусственного интеллекта и систем безопасности.

Приглашают в команду контролера отдела технического контроля качества (ОТК).

Среди требований: базовые знания электротехники и радиотехники, умение работать с технической документацией, опыт работы в сфере контроля качества или на производстве будет преимуществом.

Предусматриваются следующие задачи в должности:

проведение входящего контроля качества материалов;

контроль качества готовой продукции на производстве;

участие в разработке инструкций и процедур по контролю качества;

подготовка отчетов по результатам проверок;

работа с технической документацией.

Заместитель главного бухгалтера в «Эйрлоджикс»

📍Киев. Компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Среди обязанностей, с которыми знакомят в вакансии:

составление финансовой, налоговой и управленческой отчетности;

контроль ведения бухгалтерского учета на производстве, подготовка отчетов, калькуляций и сверок;

учет и контроль отчетности иностранных компаний;

подготовка, формирование и проверка регламентированной отчетности.

На что обращают внимание:

опыт ведения учета по МСФО и национальным стандартам;

обязательное знание английского языка;

опыт работы от 2 лет в производственных компаниях в должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.

HR-менеджер у «Д.Ж.Е.Т.»

📍Киев. Компания, постоянно совершенствующая и развивающая свои мощности в производстве роботизированных средств военного назначения

При отборе обращают внимание на:

опыт работы в должности HR-менеджера;

практический опыт организации процессов preboarding, onboarding и адаптационных программ;

проактивность, способность инициировать изменения и усовершенствовать процессы;

умение работать с HR-аналитикой для оценки эффективности адаптационных программ.

Техник по ремонту и обслуживанию в Tensore

📍Вишневое, Киевская область. Украинская технологическая компания, разрабатывающая современные решения для сил обороны Украины.

Приглашают в команду специалиста, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

В вакансии указаны следующие требования к кандидатам:

уверенное использование ручного электроинструмента;

навыки диагностики, технического обслуживания и ремонта оборудования;

базовые знания механики и электричества;

умение читать технические схемы, инструкции и документацию.

Руководитель производства в Frontline Robotics

📍Киев. Украинская MilTech-компания, разрабатывающая и производящая роботизированные системы для Сил безопасности и обороны Украины.

Ищут руководителя производства, в обязанности которого будет входить:

организация и развитие производства на базе существующей инфраструктуры, логистики и взаимодействия с R&D;

соблюдение, внедрение и оптимизация производственных процессов;

формирование и контроль выполнения планов найма, закупок и производственных мощностей;

построение и усовершенствование процессов на производственных линиях.

Экономист по финансовой работе в «Милиг»

📍Киев. Украинский производитель электроники, объединяющий инновации, качество и практичность. Компания создает разумные решения для бизнеса и дома, ориентируясь на стабильность и технологическое развитие.

Ищут бухгалтера-экономиста с:

опытом работы в аналогичной должности в производственной сфере от 2 лет;

практическим опытом работы с номенклатурой и спецификациями;

уверенным владением BAS CORP/1С, MS Excel и другими учетными системами;

глубокими знаниями бухгалтерского учета и навыками экономического анализа

Водитель категории В и С в «Боевые Птицы Украины»

📍Киев. Один из ведущих украинских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов для нужд сил обороны Украины.

Среди обязанностей:

безопасная и своевременная перевозка товаров по установленным маршрутам;

соблюдение правил дорожного движения и внутренних стандартов компании;

контроль технического состояния транспортного средства

Важным для работодателя является наличие водительских удостоверений категорий B и C (категории E и D будут преимуществом) и опыт управления транспортными средствами от 5 лет.

Предусматривается обязательное прохождение полиграфа.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в начале 2026 года количество вакансий на jobs.dou.ua в сфере deftech выросло до рекордных 3005 за I квартал. В то же время, изменилась география поиска кандидатов, а также структура найма на технические и нетехнические позиции.

