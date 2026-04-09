$1 за баррель нефти: Иран будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу Сегодня 12:28 — Мир

Судно недалеко от Ормузского пролива, Getty Images

Иран планирует ввести таможенную пошлину для судов, проходящих по Ормузскому проливу, на период двухнедельного прекращения огня. Согласно условиям, танкеры будут платить по $1 за каждый баррель нефти.

Об этом сказал спикер Профсоюза экспортеров нефти Ирана Хамид Хоссейни в интервью для Financial Times, передает hromadske.

Условия оплаты

Каждый танкер должен будет отправить электронное письмо властям относительно своего груза, после чего Иран сообщит им размер сбора, уплачиваемого в криптовалюте.

«После поступления электронного письма и завершения Ираном оценки судам дается несколько секунд для оплаты в биткоинах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций», — сказал иранский чиновник.

Тариф составляет 1 доллар за баррель нефти, хотя пустые танкеры смогут проходить свободно. Также Иран будет контролировать, не перевозит ли судно оружие.

«Ирану нужно контролировать, что ввозится и вывозится из пролива, чтобы эти две недели не использовались для передачи оружия. Все может пройти, но процедура займет время для каждого судна, а Иран не спешит», — добавил Хоссейни.

Позиция судовладельцев

Между тем западные компании-судовладельцы заявили, что занимают осторожную позицию, ожидая подробностей открытия пролива, поскольку ни одно судно не решается пройти по нему, кроме двух, связанных с Ираном.

Вторая по величине судоходная компания в мире Maersk утверждает, что «срочно работает» над уточнением условий прохода по проливу: «Прекращение огня может создать транзитные возможности, но оно еще не обеспечивает полную морскую безопасность».

Отметим, Ормузский пролив — важный логистический маршрут, по которому ежедневно проходило примерно 20% мирового ежедневного потребления нефти. После начала американских и израильских ударов Иран заявил, что закрывает пролив, но со временем все же разрешал проход нескольким судам из «дружественных» стран.

Закрытие пролива вызвало значительный скачок цен на нефть, энергокризис в ряде стран мира и падение фондовых рынков.

Условия прекращения огня

Накануне представители США и Ирана договорились установить режим прекращения огня на две недели.

Американский президент Трамп объявил, что согласился прекратить атаки на Иран, поскольку тот дал согласие на «полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».

Между тем, глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что в течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен путем координации с Вооруженными силами Ирана и с «должным учетом технических ограничений».

