$1 за баррель нефти: Иран будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу
Иран планирует ввести таможенную пошлину для судов, проходящих по Ормузскому проливу, на период двухнедельного прекращения огня. Согласно условиям, танкеры будут платить по $1 за каждый баррель нефти.
Об этом сказал спикер Профсоюза экспортеров нефти Ирана Хамид Хоссейни в интервью для Financial Times, передает hromadske.
Условия оплаты
Каждый танкер должен будет отправить электронное письмо властям относительно своего груза, после чего Иран сообщит им размер сбора, уплачиваемого в криптовалюте.
«После поступления электронного письма и завершения Ираном оценки судам дается несколько секунд для оплаты в биткоинах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций», — сказал иранский чиновник.
Тариф составляет 1 доллар за баррель нефти, хотя пустые танкеры смогут проходить свободно. Также Иран будет контролировать, не перевозит ли судно оружие.
«Ирану нужно контролировать, что ввозится и вывозится из пролива, чтобы эти две недели не использовались для передачи оружия. Все может пройти, но процедура займет время для каждого судна, а Иран не спешит», — добавил Хоссейни.
Позиция судовладельцев
Между тем западные компании-судовладельцы заявили, что занимают осторожную позицию, ожидая подробностей открытия пролива, поскольку ни одно судно не решается пройти по нему, кроме двух, связанных с Ираном.
Вторая по величине судоходная компания в мире Maersk утверждает, что «срочно работает» над уточнением условий прохода по проливу: «Прекращение огня может создать транзитные возможности, но оно еще не обеспечивает полную морскую безопасность».
Отметим, Ормузский пролив — важный логистический маршрут, по которому ежедневно проходило примерно 20% мирового ежедневного потребления нефти. После начала американских и израильских ударов Иран заявил, что закрывает пролив, но со временем все же разрешал проход нескольким судам из «дружественных» стран.
Закрытие пролива вызвало значительный скачок цен на нефть, энергокризис в ряде стран мира и падение фондовых рынков.
Условия прекращения огня
Накануне представители США и Ирана договорились установить режим прекращения огня на две недели.
Американский президент Трамп объявил, что согласился прекратить атаки на Иран, поскольку тот дал согласие на «полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».
Между тем, глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что в течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен путем координации с Вооруженными силами Ирана и с «должным учетом технических ограничений».
