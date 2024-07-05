1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию — Finance.ua

1,7 млн долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предотвратили попытку группы лиц «поставить нужных людей» на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
По данным следствия, $1 млн предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в $500 тыс. и $200 тыс. соответственно.
Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы «не будет замечать» коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.
Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.
Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.
Поделиться новостью