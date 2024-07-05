1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию

Криминал
16
1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию
1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию, nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предотвратили попытку группы лиц «поставить нужных людей» на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
По данным следствия, $1 млн предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в $500 тыс. и $200 тыс. соответственно.
Читайте также
Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы «не будет замечать» коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.
Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.
Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.