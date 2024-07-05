1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию — Finance.ua

1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию Сегодня 11:16 — Криминал

1,7 млн ​​долларов за руководящие должности на таможне для «нужных людей»: в Гостаможслужбе предотвратили масштабную коррупцию, nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предотвратили попытку группы лиц «поставить нужных людей» на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, $1 млн предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в $500 тыс. и $200 тыс. соответственно.

Читайте также Минобороны отсудило почти 180 млн гривен за некачественную одежду для ВСУ

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы «не будет замечать» коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.

Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.