1,4 миллиарда человек придется переквалифицироваться из-за внедрения ИИ — исследование IBM — Finance.ua
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1,4 миллиарда человек придется переквалифицироваться из-за внедрения ИИ — исследование IBM

Технологии&Авто
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1,4 миллиарда человек придется переквалифицироваться из-за внедрения ИИ — исследование IBM
1,4 миллиарда человек придется переквалифицироваться из-за внедрения ИИ — исследование IBM
IBM Institute for Business Value провели глобальное исследование: в одном участвовало 3000 руководителей из 28 стран, в другом — 21 000 работников из 21 страны.
Согласно результатам, 4 из 10 сотрудникам, это примерно 1,4 млрд человек, придется переквалифицироваться из-за того, что компании вводят генеративный ИИ.
Исследование показало, что генеративный ИИ может повлиять на 300 млн рабочих мест по всему миру, но 87% руководителей считают, что большинство позиций будут дополнены, а не заменены. Ожидается, что ИИ наиболее негативно повлияет на работников начального уровня в течение ближайших нескольких лет. Об этом заявили 77% опрошенных руководителей.
1,4 миллиарда человек придется переквалифицироваться из-за внедрения ИИ — исследование IBM
Кроме того, исследование показало, что те, кто переквалифицируется и адаптируется к новым технологиям, не только сохранят работу, но также смогут увеличить свой доход.
«Изменения в работе, обусловленные технологиями, дают прибавку к доходу в среднем на 15%», — говорится в отчете, добавляя, что те, кто сосредотачивается на ИИ, «увидят на 36% более высокий темп роста дохода, чем их коллеги», — пишет TechSpot.
Еще один интересный вывод — уменьшение важности STEM-навыков. В 2016 году они считались самым важным требованием, но в 2023 году все изменилось. Управление временем и умение расставлять приоритеты теперь являются самыми важными навыками, за которыми следует умение работать в команде и эффективно коммуницировать.

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По материалам:
dev.ua
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