1,3 млн грн пенсий раздали на деоккупированных территориях — Finance.ua
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1,3 млн грн пенсий раздали на деоккупированных территориях

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В освобожденные регионы Харьковщины продолжают доставлять пенсионные выплаты.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сумма выплаченных через Укрпочту выплат составила 1,3 млн грн.
Сейчас в Харьковской области уже освобождены 59 населенных пунктов. Их жители могут получить пенсионные выплаты сразу за пять месяцев — то есть за весь период оккупации. Пенсию людям развозит Укрпочта.
Жители, получавшие пенсионные выплаты на банковскую карту, могут изменить способ ее получения на Укрпочту, не обращаясь в Пенсионный фонд напрямую.
Достаточно подать заявление о начислении пенсионных средств наличными в органы местного самоуправления. Заявление на получение социальных пособий можно подать в органы местной власти.
По материалам:
Finance.ua
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