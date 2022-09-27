1,3 млн грн пенсий раздали на деоккупированных территориях — Finance.ua

1,3 млн грн пенсий раздали на деоккупированных территориях Сегодня 08:33

В освобожденные регионы Харьковщины продолжают доставлять пенсионные выплаты.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сумма выплаченных через Укрпочту выплат составила 1,3 млн грн.

Сейчас в Харьковской области уже освобождены 59 населенных пунктов. Их жители могут получить пенсионные выплаты сразу за пять месяцев — то есть за весь период оккупации. Пенсию людям развозит Укрпочта.

Жители, получавшие пенсионные выплаты на банковскую карту, могут изменить способ ее получения на Укрпочту, не обращаясь в Пенсионный фонд напрямую.

Достаточно подать заявление о начислении пенсионных средств наличными в органы местного самоуправления. Заявление на получение социальных пособий можно подать в органы местной власти.

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