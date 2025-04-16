💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями — Finance.ua

💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями Сегодня 10:41

💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями

До 21 апреля включительно воспользуйтесь акцией, чтобы посетить с выгодой Invest Talk Summit 2025 : при покупке одного билета второй — получите в подарок. Это означает, что каждый участник может прийти на саммит не один.

Мир штормит. Экономическая нестабильность. Рынки падают. Есть всего два выхода: первый — паниковать, второй — адаптировать свою инвестиционную стратегию. И именно о ней, об инвестиционной стратегии, мы поговорим 24 мая на Invest Talk Summit. Это невероятная атмосфера и крутой нетворкинг с участниками и экспертами инвестиционного рынка. Доллар или евро, опционы или фьючерсы, ETF-фонды или ОВГЗ — как защитить свои инвестиции? На саммите вы поймете, куда следует вкладывать в 2025 году, а куда вообще не стоит смотреть, — делятся организаторы саммита.

Поэтому приглашайте партнера, друга или коллегу и посещайте конференцию вместе, ведь вдвоем эффективнее анализировать прогнозы, выбирать стратегии и инвестировать в будущее. Мероприятие пройдет в Киеве 24 мая 2025 года.

Как работает 1=2? Чтобы получить второй билет бесплатно, необходимо до 21 апреля зарегистрировать первого участника и добавить к этому заказу второго участника. Система автоматически сделает скидку -100% на второй билет.

🎤 На конференции вас ждет нетворкинг со спикерами и участниками, а также экспертные выступления на следующие темы:

Куда «убегает» глобальный капитал? Какие страны становятся новыми хабами для инвестиций?

Украинская экономика: курс, инфляция, ВВП — реалистичные прогнозы на год.

Защитные активы: золото, земля, недвижимость, доллар, евро или что-нибудь новое?

Как поступать в условиях медвежьего рынка: лучшие инвестстратегии.

Антикризисный инвестиционный портфель: оптимальная структура активов

ТОП-5 ETF-фондов для защиты капитала в любом кризисе.

Хеджирование рисков: практическое применение фьючерсов и опционов для частных инвесторов.

Потенциал украинского фондового рынка: ОВГЗ и альтернативные инструменты.

Криптоактивы: от мемкоинов до стейкинга — рациональный подход к высоковолатильным инструментам.

Организаторы Invest Talk Summit 2025: финансовые сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. финансовые сайты Minfin.com.ua и Finance.ua.

Партнером мероприятия является компания ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями.

В Украине ICU уже 15 лет является крупнейшим брокером по торговле государственными облигациями. Группа также лидер рынка управления активами и пенсионными сбережениями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.