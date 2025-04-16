💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями — Finance.ua
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💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями

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💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями
💡 1=2 на Invest Talk Summit: двойная выгода для тех, кто интересуется инвестициями
До 21 апреля включительно воспользуйтесь акцией, чтобы посетить с выгодой Invest Talk Summit 2025: при покупке одного билета второй — получите в подарок. Это означает, что каждый участник может прийти на саммит не один.
Мир штормит. Экономическая нестабильность. Рынки падают. Есть всего два выхода: первый — паниковать, второй — адаптировать свою инвестиционную стратегию. И именно о ней, об инвестиционной стратегии, мы поговорим 24 мая на Invest Talk Summit. Это невероятная атмосфера и крутой нетворкинг с участниками и экспертами инвестиционного рынка. Доллар или евро, опционы или фьючерсы, ETF-фонды или ОВГЗ — как защитить свои инвестиции? На саммите вы поймете, куда следует вкладывать в 2025 году, а куда вообще не стоит смотреть, — делятся организаторы саммита.
Поэтому приглашайте партнера, друга или коллегу и посещайте конференцию вместе, ведь вдвоем эффективнее анализировать прогнозы, выбирать стратегии и инвестировать в будущее. Мероприятие пройдет в Киеве 24 мая 2025 года.
Как работает 1=2? Чтобы получить второй билет бесплатно, необходимо до 21 апреля зарегистрировать первого участника и добавить к этому заказу второго участника. Система автоматически сделает скидку -100% на второй билет.
🎤 На конференции вас ждет нетворкинг со спикерами и участниками, а также экспертные выступления на следующие темы:
  • Куда «убегает» глобальный капитал? Какие страны становятся новыми хабами для инвестиций?
  • Украинская экономика: курс, инфляция, ВВП — реалистичные прогнозы на год.
  • Защитные активы: золото, земля, недвижимость, доллар, евро или что-нибудь новое?
  • Как поступать в условиях медвежьего рынка: лучшие инвестстратегии.
  • Антикризисный инвестиционный портфель: оптимальная структура активов
  • ТОП-5 ETF-фондов для защиты капитала в любом кризисе.
  • Хеджирование рисков: практическое применение фьючерсов и опционов для частных инвесторов.
  • Потенциал украинского фондового рынка: ОВГЗ и альтернативные инструменты.
  • Криптоактивы: от мемкоинов до стейкинга — рациональный подход к высоковолатильным инструментам.
Организаторы Invest Talk Summit 2025: финансовые сайты Minfin.com.ua и Finance.ua.
Партнером мероприятия является компания ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями.
В Украине ICU уже 15 лет является крупнейшим брокером по торговле государственными облигациями. Группа также лидер рынка управления активами и пенсионными сбережениями.

🎫 Забронировать билет

По материалам:
Finance.ua
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